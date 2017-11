Weismain: Hut in Jauche getaucht und angezündet - Bruderstreit eskaliert

Ein unrühmliches Ende nahm bereits am Mittwochnachmittag eine familiäre Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern in Weismain im Landkreis Lichtenfels.Wie die Polizei jetzt mitteilte, nahm im Verlauf des Streits der 64-jährige Beschuldigte den Hut seines 73-jährigen Bruders vom Kopf und tunkte diesen in Jauche. Damit nicht genug: Anschließend verbrannte er den Hut auch noch.Es entstand seinem Bruder ein Sachschaden von 10 Euro. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.