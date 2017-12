Weihnachtsmarkt war Besuchermagnet

Einen riesigen Andrang erlebte am Samstag der Weihnachtsmarkt der Werkstätten St. Joseph. Das große Angebot an den vielen Ständen und das ansprechende Rahmenprogramm wirkten als Besuchermagnet. Die Besucher konnten aus vielfältigen weihnachtlichen Geschenkideen auswählen und griffen kräftig zu. Holz-Dekoartikel waren an etlichen Ständen der Renner, und auch kulinarische Geschenke von Plätzchen und Wurstwaren bis zu Hochprozentigem standen zur Auswahl.

Das Rahmenprogramm sorgte für Auflockerung des Nachmittags. Pferdekutschfahrten durch die verschneite Landschaft waren bei den Kindern sehr beliebt. In musikalischer und tänzerischer Hinsicht begeisterten auf der Bühne der Posaunenchor mit weihnachtlichen Weisen, die drei Tanzgruppen der "Sunshine Kids" des FC Trieb sowie die Bläserklasse der Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels. Der Musikverein aus Mainroth bildete den Abschluss des Programms. Mitten im Getümmel war der Weihnachtsmann allgegenwärtig.

Ein Highlight war das Puppentheaterstück der Regens-Wagner-Theatergruppe, das viele Kinder mit ihren Eltern verfolgten. "Kevin und Chantal" als moderne Fassung von "Hänsel und Gretel" übersetzte das altbekannte Märchen in die moderne Zeit. Es handelte von zwei Kindern, die nicht im Wald, sondern beim Einkaufen in der Stadt ausgesetzt werden und statt Brotkrümeln oder Kieselsteinen mit dem Handy-Navi den Heimweg suchen. Mit nur noch 20 Prozent Akkuleistung verirren sie sich in die Fänge einer alten Pizzabäckerin am Rande der Stadt. Natürlich geht die Geschichte gut aus: Sie befreien sich und finden mit Edelsteinen bepackt den Weg zurück nach Hause.

Das "Glascafé" war ständig bis auf den letzten Platz belegt, und auch die Mannschaft in der eigens eingerichteten Pizzeria hatte alle Hände voll zu tun. Verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten von süß bis pikant lockten an verschiedenen Marktständen. Nebenbei konnten die Marktbesucher einen Rundgang in der Behindertenwerkstatt machen und sich über die Arbeit und den Alltag dort informieren.