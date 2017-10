Wegen fehlender Versicherung: Frau fährt im Auto auf Polizisten zu

Am Montag sollte das Auto einer 55-Jährigen wegen fehlenden Versicherungsschutzes zwangsentstempelt werden. Als ein Beamter der Polizeiinspektion Lichtenfels aus diesem Grund zum Wohnanwesen der Frau in Baiersdorf fuhr, konnte er beobachten, wie sie gerade mit dem Auto angefahren kam und ins Haus ging.



Auf Klingeln öffnete sie ein Fenster und unterhielt sich kurz mit dem Polizisten. Hierbei bot sie ihm an, ins Haus zu kommen, lief allerdings gleich darauf durch die Hintertür und stieg in ihr Auto. Daraufhin stellte sich der Beamte vor das Auto, um die 55-Jährige am Wegfahren zu hindern. Dies ignorierte sie jedoch und fuhr langsam aber stetig auf den Polizisten zu, bis er zur Seite sprang.



Gleich darauf fuhr sie in Richtung Altenkunstadt davon - gefolgt vom Streifenwagen. Am Parkplatz einer Bankfiliale hielt sie an und stieg aus. Um die Dame am Weggehen beziehungsweise Wegfahren zu hindern, hielt der Polizeibeamte sie fest und verlangte die Herausgabe ihrer Autoschlüssel. Dies verweigerte sie und es kam zum Gerangel, wobei der Schlüsselbund zerriss und von der Altenkunstadterin in eine angrenzende Wiese geworfen wurde.



Bis zum Eintreffen einer Unterstützungsstreife musste der Polizist die 55-Jährige am Boden fixieren, weil sie sich massiv mit Händen und Füßen wehrte. Nachdem sich die Dame einige Zeit später beruhigt hatte, konnte sie vor Ort wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden. Ihr Pkw wurde entstempelt und verkehrssicher abgestellt sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Sie wird sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.