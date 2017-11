Was passiert mit dem Staffelsteiner "Bären"?

Ein über 3000 Quadratmeter großes Gelände mitten in der Bad Staffelsteiner Innenstadt - und trotzdem steht es schon etliche Jahre leer. Seit der Brauereigasthof "Zum schwarzen Bären" Ende der 1990er Jahre dicht gemacht hat, ist dort nicht mehr allzu viel passiert. Doch das soll sich in naher Zukunft ändern. 2015 kaufte die Stadt das Areal und seitdem laufen die Überlegungen, was damit geschehen soll.



Jetzt hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung beschlossen, einen Architektenwettbewerb vorzubereiten. Dafür soll ein Planungsbüro eingeschaltet werden, das diese Vorbereitungen durchführt. Über die in der Vergangenheit angestellten Untersuchungen zur zukünftigen Nutzung erhalte man bald ein Grobkonzept, sagte Bürgermeister Jürgen Kohmann (CSU). Der nächste Schritt sei dann, ein Feinkonzept zu erarbeiten: "Die Frage ist dann: Was wollen wir drin haben? Und wie groß soll das Ganze werden?" Das solle zusammen vom Stadtrat und dem Planungsbüro, das den Zuschlag zur Planung des Wettbewerbs erhält, ausgearbeitet werden.



Die bisherigen Ideen zur Nutzung des Areals sind beispielsweise ein Kommunbrauhaus oder ein Veranstaltungssaal. Aufgrund der Lage und der Größe der Grundstücks könnten mehrere Ideen umgesetzt werden. Auch die Bürger waren vor gut einem Jahr in die Ideenfindung einbezogen worden. Für die Vorbereitung des Architektenwettbewerbs wurden 30 000 Euro angesetzt, hinzu kommen 100 000 Euro für die Durchführung.



Beide Summen sind Teil der städtebaulichen Maßnahmen, die der Stadtrat für das Jahr 2018 beschlossen hat, um entsprechende finanzielle Unterstützung aus den Städtebauförderungsprogrammen des Bundes und der Länder zu erhalten. Auch auf der Liste stehen die Sanierung der Stadtmauer im Bereich Unterer Lauterdamm und Untere Badegasse (200 000 Euro), die weitere Umgestaltung der Bahnhofstraße (100 000 Euro) und die Einstellung eines Quartiermanagers (70 000 Euro). Insgesamt wurden von der Bauverwaltung Maßnahmen in Höhe von 925 000 Euro vorgeschlagen und vom Stadtrat abgesegnet. Gefördert werden davon 60 Prozent.



Ein weiteres Thema war der Bebauungsplan "Sport- und Freizeitgelände Bad Staffelstein". Dabei handelt es sich um das Gebiet nördlich der Oberauer Straße, das zum einen die Sportgelände des TSV Staffelstein, des Reitvereins und des Tennisvereins umfasst. Zum anderen werden auch die dort bestehenden Kleingartenanlagen und die ehemaligen Firmengelände der Dachdeckerei Wolfram und Wakro mit einbezogen.



Schon Ende 2015 hatte der Stadtrat beschlossen, für dieses Areal einen Baubauungsplan aufzustellen. Nun wurde der Entwurf des Kronacher Ingenieurbüros IVS gebilligt und damit für die "frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange", wie es im Baugesetzbuch heißt, freigegeben. Damit ist er noch nicht rechtskräftig, sondern kann im Rathaus eingesehen werden. Die Bürger können Stellungnahmen dazu abgegeben.



Die Flächen von Reit- und Tennisverein sollen laut Plan nur für derartige Sportanlagen und dazugehörige Gebäude vorgesehen sein. "Wir haben dort eine konkrete Nutzung und wollen diese festzurren", erklärte Bauamtsleiter Michael Hess. Auf den ehemaligen Firmengeländen sollen dagegen Kleingärten, Wochenend- und Ferienhäuser und Sportanlagen aller Art möglich sein. Im Bereich der Kleingartenanlagen beschränkt sich der Bebauungsplan nur auf Kleingärten und Wochenendhäuser: "Dieser Bereich soll ruhiger bleiben", sagt Hess.



Generell gelte für das Areal: "So viel Grün wie möglich, so viel Erholungsfaktor wie möglich." Bestehende Grünflächen sollen auch in Zukunft erhalten bleiben und wenn sich baulich etwas tut, muss die Bodenversiegelung so gering wie möglich gehalten und unbebaute Flächen begrünt werden. Bürgermeister Kohmann sagte zum Plan: "Das ist ein Rahmen, den wir uns dort geben. Wir legen uns damit nicht für immer fest." Im Einzelfall habe der Stadtrat trotzdem noch die Möglichkeit, für abweichende Bauprojekte die Erlaubnis zu erteilen.