Was für schräge Typen!

150 Minuten lang ging es recht turbulent zu bei der Premiere des Lustspiels "Pension Hollywood" am Freitagabend im Sportheim. Indianer- und Bauchtanz, Damenunterwäsche, ein vergeistigter Ornithologe sowie Bankräuber, die sich auf der Flucht vor der Polizei verstecken und sich als Filmleute aus Hollywood ausgeben: Von der ersten Minute an kam lautes Gelächter aus den Zuschauerreihen. Die mit Begeisterung und körperlichem Einsatz spielenden Darsteller der Theatergruppe des Schwabthaler Sportvereins ernteten viel Applaus. Was ihnen da an Typen über den Weg gelaufen war, einer schräge als der andere!

Pensionsbesitzer Robert Laubenpieper (Michael Schauer), der seinen Rausch noch nicht ausgeschlafen hat, kann sein Glück nicht fassen. Nachdem seine Ehefrau Sofie (Petra En gert), die ihn immer wieder bevormundet, zum vierten Mal ihren 49. Geburtstag gefeiert hat, beschließt sie, dem Elend den Rücken zu kehren und sich eine Woche Wellness auf "Malle" zu gönnen. Ihren Senf dazu tun ihre Schwestern Martha (Nina Andert), vom Leben und von den Männern enttäuscht, und Lotte (Sabine Kargoll), schwerhörig und stets mit ihrer Stoffgiraffe Schnipsi unterwegs.

Unterdessen trifft Max Bierfreund (Christian Schauer), als Indianer verkleidet, in der Pension ein. Er ist auf der Suche nach sich selbst. Er findet zwar Unterschlupf, doch Arbeiten ist nicht sein Ding.



Ein ganz seltenes Exemplar...

Weitere Gäste klopfen an. So auch der Stammgast Dr. Otto Maria Honigmund (Bernd Schramm), ein vergeistigter Ornithologe. Den Kopf verdreht ihm vollends Lydia Spitzgras (Monika Dinkel), Vertreterin für Damen-Unterwäsche, die sich zufällig in die Pension verirrt hat. Durch sie erfährt der Vogelfreund von der Existenz eines seltenen miauenden "String-Tangas"... Also macht er sich auf die Suche. Die Zuschauer biegen sich vor Lachen. Dass die Unterkunft zur "Pension Hollywood" wird, ist Bruno Breit (Bernd Dinkel) und Tina (Christine Hellmuth) zu verdanken, die eine Bank ausgeraubt haben und sich nun - getarnt als Filmleute aus Hollywood - hier verstecken wollen. Angeblich auf der Suche nach einer Kulisse und guten Schauspielern.



Alle wollen zum Film

Plötzlich wollen alle in der Pension eine Rolle übernehmen. Ein jeder versucht, den Regisseur durch diverse Einlagen zu beeindrucken. Den beiden Gaunern (und dem Publikum) bleibt nichts erspart: Tanzeinlagen, Indianergeheul, Dessousschau. Da stellt sich die Frage, ob wenigstens der Polizist Kurt Schnüffel (Thomas Dinkel) die Übersicht behält. Auf der Suche nach den Bankräubern schenkt er doch seine Aufmerksamkeit mehr den "Dreharbeiten". Das Publikum war mehr als überrascht, mit welchen Darbietungen die Pensionsgäste und auch Sofie Laubenpieper, die den Flieger wegen einer Straßensperre verpasst hat und zurückgekehrt ist, aufwarteten. Als sie die Chance sieht, in einem Film die Hauptrolle zu übernehmen, läuft sie zu Höchstform auf. Eine Pointe jagt die andere, nach dem Motto "Hollywood lässt grüßen".



Noch zwei Aufführungen

Für die Gestaltung der Kulisse ist Heiko Andert verantwortlich. Susanne Hellmuth fungiert als Souffleuse. Freunde des volkstümlichen Theaters haben noch zweimal Gelegenheit, den Schwank in drei Akten von Erich Koch im Sportheim in End zu sehen. Gespielt wird am Freitag, 16. März, und Samstag, 17. März, jeweils um 19 Uhr. Hierfür gibt es jeweils Restkarten beim Dorfladen Reichert in Uetzing oder an der Abendkasse.