Vorfahrt missachtet: Zwei Moped-Fahrer kommen in Mistelfeld zu Fall

Zur Unfallzeit wollte die Fahrerin einer Mercedes-A-Klasse vom Mistelweg nach links in Richtung Lichtenfels abbiegen. Hierbei übersah sie zwei 17-jährige Mopedfahrer, die in Richtung Klosterlangheim unterwegs waren.

Einer der beiden wollte dem Pkw noch nach rechts und der andere nach links ausweichen. Jedoch konnten sie auch dadurch einen Zusammenstoß mit der linken Fahrzeugseite des Mercedes nicht mehr verhindern und stürzten von ihren Zweirädern zu Boden.



Augenzeugen leisten Erste Hilfe

Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden 17-Jährigen leicht verletzt und wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Drei Zeugen leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes in vorbildlicher Art und Weise den beiden Verletzten Erste Hilfe.

Zur Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt für eine Stunde komplett gesperrt. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. pol