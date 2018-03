Vom Bürostuhl auf die Bühne: Hommage an die Rolling Stones in Burgkunstadt

In der Burgkunstadter Marktplatzkneipe "Rösla" finden regelmäßig Bandauftritte statt. Mindestens einmal im Monat treten, meist regionale, Musiker live vor Publikum auf, erklärt Besitzer Stephan Herold. Doch der Auftritt am Samstag um 20 Uhr fällt dann doch etwas aus der Reihe. Zu Gast sind "Die Steine" und Gitarrist Manfred Gawlas ist nicht nur ein Freund des Kneipenbesitzers, die beiden waren früher schon Arbeitskollegen beim Versandhandel Quelle. Nach der Auflösung des Unternehmens trafen sie sich zufällig bei ihrem neuen Arbeitgeber Baur in Weismain wieder - und erkannten ihr gemeinsames Interesse: Die Musik.



Als Manfred Gawlas als Pressesprecher bei Baur anfing, kannte sich der Würzburger in der Region kaum aus. "Eine Kollegin hat mich auf das Rösla aufmerksam gemacht, das einen Kollegen gehört." Stephan Herold leitet hobbymäßig das Rösla. Hauptberuflich ist er in der Finanzabteilung bei Baur tätig. Sofort erkannten sich die beiden wieder. "Seitdem gehe ich regelmäßig nach Feierabend dorthin", ergänzt Manfred Gawlas. Und "da kommt man schon mal ins Gespräch", fügt der Besitzer hinzu. Er staunte nicht schlecht, als das Thema eines Tages auf Manfred Gawlas Hobby kam.

Der Pressesprecher tritt regelmäßig mit seiner Band "Die Steine" in Würzburg auf. Beide stellten sich die Frage: Warum also nicht auch mal im Rösla?



Hommage an die Rolling Stones

Wie der Name der Rockband schon vermuten lässt, interpretieret sie Songs der Rolling Stones. Und zwar den ganzen Abend lang. Ums Geld gehe es ihnen nicht, der Eintritt sei immer kostenlos. Die langen Auftritte, der Auf- und Abbau, das An- und Abbreisen, all das sei anstrengend. Die Liebe zum Rock 'n' Roll gleicht das aber aus: "Ich bezeichne mich selbst als Kind der 60er und 70er Jahre. Die Rolling Stones sind meine Lebensbegleiter", schwärmt der Gitarrist. 2010 gründete er gemeinsam mit der Stammbesetzung Rüz Löser (Schlagzeug), Stefan Hußl (Gitarre, Gesang) und seinem Bruder Thomas Gawlas (Bass, Gesang) die Band. Seither treten sie ein paar Mal im Jahr im Würzburger Raum auf.



Trotz der Routine ist der bevorstehende Auftritt "eine besondere Situation". Viele Zuschauer kennt der Gitarrist bisher nur von der Arbeit. Dieses Miteinander findet er besonders schön. Auch der Besitzer freut sich darauf: "Das Publikum ist sicherlich anders zusammengesetzt als sonst. Der ein oder andere Arbeitskollege wird kommen." Er ist zuversichtlich, dass "die Bude voll wird."