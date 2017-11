Versuchter Totschlag im Kreis Lichtenfels: 21-Jähriger würgt Mann mit Metallkette

Weil er einen Mann massiv mit einer Metallkette würgte, sitzt ein 21-Jähriger seit Sonntag in Untersuchungshaft - das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Gegen den Tatverdächtigen erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags .Der Tatverdächtige war am Samstag gegen 2.30 Uhr in einer Bar in der Straße "Mainbrücke" in Altenkunstadt im Landkreis Lichtenfels. Er war alkoholisiert, ging auf den Discjockey los und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht.Als schließlich ein Sicherheitsmitarbeiter dazwischen ging, kam es zu einem kurzen Gerangel. In dessen Verlauf zog der 21-Jährige eine stoffüberzogene Metallkette aus seiner Kleidung, wickelte sie um den Hals des Mannes und zog diese mit beiden Händen zu.Nur mit vereinten Kräften konnten schließlich weitere Sicherheitsangestellte den Tatverdächtigen von seinem Opfer wegbringen und ein Ersticken verhindern.Gleich darauf nahmen verständigte Polizeibeamte den 21-jährigen Mann vorläufig fest und übergaben ihn für weitere Ermittlungen an den Kriminaldauerdienst Coburg.