"Valentino" verzaubert junges Publikum in Ebensfeld

Vertreter der Stars-Wars-Familie, Squaws und Micky Maus gaben sich ein Stelldichein, fröhliches Gelächter und lustige Musik im Zeichen der fünften Jahreszeit erfüllten das Ebensfelder Pfarrheim. Der Kinderfasching der Karnevalsgesellschaft ist nur einmal im Jahr - und diese Gelegenheit nutzen zahlreiche kleine Närrinnen und Narrhalesen ausgiebig. Das "rote Pferd", das Lasso-Lied und so mancher weitere Klassiker - nach Herzenslust tanzten die bunt kostümierten Jungen und Mädchen mit, als der DJ am Mischpult fröhliche Klänge auflegte. Die Discokugel rotierte.

Organisiert von der Ebensfelder Karnevalsgesellschaft (EKG), hatten die Kids auch bei allerhand Spielen ihre Freude, angefangen von der berühmten "Reise nach Jerusalem" bis hin zur obligatorischen Polonaise durchs Pfarrheim. Höhepunkt des dreistündigen närrischen Vergnügens - die Zeit verging angesichts des bunten dargebotenen Programms wie immer wie im Flug - bildete ein Auftritt von Zauberer "Valentino" alias Richard Neubing. Der Pegnitzer verstand es einmal mehr, mit Humor und Charme die jungen Zuschauer zu begeistern. "Jetzt wickele ich den Zauberstock in das Zeitungspapier ein - und lasse ihn einfach verschwinden. Ihr werdet niemals erraten, liebe Kinder, wo dieser hingekommen ist", grinste Neubing. "Auf deinem Rücken", schallte es aus den Mündern zurück. "Gut, dass Ihr es mir gesagt hab, sondern wäre ich jetzt wochenlang so herumgelaufen", alberte Neubert. Geschickt warf der erfahrene und sehr humorvolle Entertainer mit der Darbietungen verbale Bälle ins Publikum, bezog diese auf eine dermaßen unterhaltsame Weise ein, dass selbst die Eltern der Sprösslinge ein Schmunzeln auf den Lippen trugen.

Eine im wahrsten Sinne "tragende" Rolle durfte der junge Raffael einnehmen. Der als Cowboy verkleidete Bub ließ sich nicht zweimal bitten, als ihm "Valentino" die Rolle des Zauberer-Assistenten anbot. Unter dem lustigen Hut, den er auf Bitte des Unterhaltungskünstlers aufsetzte, zauberte Neubing plötzlich ein Überraschungsei hervor. "Ein dicker Applaus für Raffael" - mit diesen Worten überreichte der Zauberer seinem tollen Assistenten das schmackhafte Naschwerk.

Was gibt es für Kinder Schöneres, als einmal im Jahr bunt verkleidet in eine andere Rolle zu schlüpfen und ganz Kind sein zu dürfen. Die grinsenden Mienen von Pippi Langstrumpf & Co. an diesem kurzweiligen Nachmittag sprachen Bände. Und so mancher Sprössling wird vielleicht später zu Hause versucht haben, die tollen Tricks von Richard Neubing zu entschlüsseln. Das ihm überreichte Überraschungsei hat Raffael mit Sicherheit bereits verschwinden lassen - jedenfalls dessen köstlichen Inhalt, Richtung Magen.