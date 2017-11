Unnersdorf hat den Blues

Auch im Frankenland wird Musik gemacht wie in der amerikanischen Blues-Metropole Chicago. Die "Black Rose Bluesband" aus Forchheim ist vom Virus des Zwölftakters infiziert. "4400 Miles To Chicago" heißt das aktuelle Album des Quintetts.

So fern und doch so nah könnte man die Musik überschreiben. Wenn H. P. "Chicago" Müller (Gitarre und Gesang), Steffen Winkler (Mundharmonika und Slide-Gitarre), Fabian "Big F" Wegmann (Piano), Reiner Kramer (Schlagzeug und Gesang) und Doc Mojo (Bass) am Samstag, 2. Dezember, ab 21 Uhr im Gasthof "Zur Linde" in Unnersdorf musizieren, dann zieht der "Sound of Chicago" in die Herzen der Musikliebhaber.



Der Sound der E-Gitarre

In der Millionenmetropole Chicago am Lake Michigan wurde der Blues in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts urban. Gespielt wurde er mit einer Band in der Besetzung Gitarre, Mundharmonika, Schlagzeug und Bass. Manchmal gesellte sich auch ein Piano hinzu. Die elektrische Gitarre war das dominierende Instrument einer Musikrichtung, die härter und lauter geworden war.

Einfache, auf wenigen Akkorden aufgebaute Riffs wurden zum Markenzeichen der Musik, der sich auch die "Black Rose Bluesband" seit ihrer Gründung im Jahre 1986 verschrieben hat.

Neben einigen Eigenkompositionen kramen die Musiker selten gespielten Juwelen aus ihrer Blues-Tasche. Sie stammen von Legenden wie Little Walter, Jimmy Rogers und Muddy Waters, dem wohl bekanntesten Vertreter des Chicago-Blues, von dem es vier Stücke in die "Rock and Roll Hall of Fame" geschafft haben: Rollin' Stone, Hoochie Coochie Man, Mannish Boy und Got My Mojo Working, allesamt aus den 50er Jahren, als der Blues zu einer der wichtigsten Zutaten einer ganz neuen Art von Musik wurde: Ohne Muddy Waters würde der Rock and Roll heute ganz anders klingen. Auch deshalb ist das Konzert mit den Jungs in Forchheim hörenswert. Ein sauberes Zusammenspiel, gepaart mit viel Leidenschaft und Seele lässt den Zuhörer in die Seele des Chicago-Blues eintauchen.