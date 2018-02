Unheimlicher Mann hängt an fränkischen Schulen herum: Er weigerte sich, zu gehen

Anzeige wegen Hausfriedensbruch





Am Donnerstagmittag wurde eine Streife der Polizeiinspektion Lichtenfels zur Schule in Burgkunstadt in der Kirchleiner Straße gerufen, da sich dort ein Mann aufhielt und nicht mehr gehen wollte. Beim Eintreffen der Streife war der Mann allerdings schon verschwunden.Kurze Zeit später tauchte er an einer Schule in Lichtenfels in der Kronacher Straße erneut auf und weigerte sich auch diesmal, das Gebäude zu verlassen. Er war allerdings beim Eintreffen der dazu gerufenen Streife wieder verschwunden.Da der bis dahin Unbekannte aber seinen Ausweis in der Schule vergessen hatte, konnte die Polizei den Mann wenig später am Bahnhof antreffen und identifizieren.In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fiel der 37-Jährige erneut negativ auf, diesmal in einem Schnellrestaurant in Burgkunstadt. Er bot dort sowohl Gästen als auch Mitarbeitern Betäubungsmittel zum Verkauf an. Er erhält mehrere Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.