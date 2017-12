Unfall fordert drei Leichtverletzte

Die Fahrerin eines VW Golf aus dem Zulassungsbereich Lichtenfels war gegen 12.15 Uhr von Uetzing kommend in Richtung Oberlangheim unterwegs. An der Kreuzung wollte sie nach links, in Richtung Vierzehnheiligen, abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Audi eines 64-jährigen Mannes aus dem Kreis Lichtenfels, der von Oberlangheim kommend in Richtung Uetzing unterwegs war.

Beim Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin und eine weitere Person im VW Golf sowie der 64-jährige Audi-Fahrer leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Autos auf insgesamt 25 000 Euro.