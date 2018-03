Und Buspassagiere in der Lichtenfelser Mainau stehen im Regen

Der stadtbekannte Obdachlose, der weiterhin in der Bushaltestelle Mainau "wohnt", war auch Thema des Bauausschusses des Stadtrates am Dienstag. Im Gremium herrschte Unverständnis, dass der Obdachlose immer noch in seinem Domizil haust.

Elke Werner (SPD) berichtete von älteren Leuten, die auf den Bus warten und im Regen stehen müssten. In anderen Kommunen waäre das Problem längst gelöst. Bürgermeister Andreas Hügerich stellte fest: "Wir können ihn nicht zwingen, ein Dach über dem Kopf anzunehmen." Er sei freiwillig obdachlos und wolle keine warme Unterkunft beziehen. Zwangsmaßnahmen schloss der Bürgermeister zunächst aus. "Wir können nicht willkürlich einen Menschen von A nach B setzen", sagte er. Zunächst müssten die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Dann gebe es Mahnfristen, die einzuhalten seien. "Bisher haben wir keine Handhabe zum Einschreiten."