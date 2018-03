Turnerschaft Lichtenfels ist "Gymwelt-Verein"

Vorsitzender Rudi Breuning konnte in sportlicher Hinsicht auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken. Als Highlight im gesellschaftlichen Bereich stellte er das Sommerfest heraus, das mit Spielen für Jung und Alt und den vielen sportlichen Darbietungen dank des Einsatzes der 3. Vorsitzenden Steffi Göhring und des Oberturnwarts Peter Jakoubek sowie zahlreicher weiterer Helfer zu einem richtigen Familienfest wurde. Er lud auch bereits die Mitglieder mit ihren Freunden und Bekannten zum Sommerfest am 6. Juli ein.

Um einen so großen Verein zu führen, brauche es eine gut funktionierende Mannschaft. Deshalb dankte er seinen Vorstandsmitgliedern sowie allen Trainern und Übungsleitern für ihren unermüdlichen Einsatz für den Sport zum Wohle der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen des Vereins. Da bei der Turnerschaft erfreulicherweise eine Jugendabteilung eingeführt wurde, stellte die 3. Vorsitzende Steffi Göhring den neuen Jugendleiter Jonas Ottolinger und seinen Stellvertreter Florian Göhring vor. Der von der Kassiererin Margot Fischer vorgelegte Haushaltsplan 2018 fand die einhellige Zustimmung der Versammlung.

Auch im vergangenen Jahr habe die Turnabteilung mit ihren über 30 Übungsleitern und Helfern in allen Gruppen wieder eine hervorragende Arbeit geleistet, bemerkte der Oberturnwart Peter Jakoubek in seinem Übersichtsbericht. Dabei habe man auf den gesundheitsorientierten Bereich der Gymnastik- und Seniorensportgruppen ebenso viel Wert gelegt wie auf die für die Imagepflege wichtigen Show-Gruppen Jazz-Dance-Crew, Cheerleader und Pezzi-Beats. Die Kinderturnabteilung mit den drei Untergruppen Turnzwerge, Purzelvolk und Turnflöhe bilde die Grundlage der Jugendarbeit. Hier würden die Kinder an den Sport herangeführt und könnten später den Turnsport wettkampfmäßig betreiben oder zu anderen Sportarten wie Karate oder Leichtathletik wechseln. Beim männlichen Geräteturnen seien 40 Turner aktiv, die von sechs Übungsleitern betreut werden. Die 1. Mannschaft erkämpfte sich in der Bayernliga einen ausgezeichneten 2. Platz. Die C-Jugend erreichte in der letzten Saison einen 3. Platz bei den bayerischen Mannschafts-Entscheidungen. Die D-Jugend wurde 2017 oberfränkischer Mannschaftsmeister. Auch in dieser Saison wolle man in jeder Altersklasse mit einem Team an den Start gehen. Beim Geräteturnen weiblich beteiligte man sich neben dem normalen Trainings- und Wettkampfprogramm auch an den Jahrgangsmeisterschaften des Turngaus, am Deutschen Turnfest in Berlin sowie am Schützenauszug.

Die Freitagsturnstunde der Mädchen zum Einstieg ins Geräteturnen erfreue sich großer Beliebtheit, berichtete Elisabeth Wagner. Die Wettkampfturnerinnen hätten viele Podestplätze erreicht. So habe sich die Mannschaft des Jahrgangs 2006/2007 beim Bezirksentscheid sogar den 3. Platz erkämpft. Auch für die Senioren gibt es bei der Turnerschaft sportliche Betätigungsmöglichkeiten, wie die von Ingrid Kübrich seit vielen Jahren betreute Gymnastikgruppe "Aktiv älter werden" unter Beweis stellt. Die Leichtathletik zählt zu den größten Abteilungen der Turnerschaft. Zahlenmäßig sehr stark sei die Kinder- und Schülerabteilung, die mittlerweile aus 70 Jugendlichen von sechs bis 20 Jahren besteht, wie Brigitte Eichner berichtete. Die Sportler seien wieder sehr erfolgreich gewesen und kehrten von den oberfränkischen, nordbayerischen, bayerischen und deutschen Meisterschaften mit zahlreichen Medaillen und guten Platzierungen zurück.

Als Aushängeschild der Handball-Abteilung hob Michael Macheleid die aktuell in der Bezirksliga auf einem 3. Platz stehende 1. Männermannschaft hervor. Weiter sind noch die 2. Männermannschaft und die Jugendlichen von den Altersklassen F bis B im Einsatz. Nach dem Bericht des Volleyball-Abteilungsleiters Jürgen Schardt erkämpften sich in der Bezirksliga die Herrenmannschaft einen hervorragenden 2. Platz und das Damenteam einen 4. Platz und auch die beiden weiblichen Jugendmannschaften U16 und U20 erzielten ansprechende Leistungen. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga habe sich die Basketball-Herrenmannschaft in der Bezirksklasse mit einem 4. Platz wieder stabilisieren können, erläuterte Abteilungsleiter Achim Nyirö. Etwa 25 Jugendliche und 10 Erwachsene würden regelmäßig an den Übungsstunden der Schwimmabteilung teilnehmen, erläuterte Abteilungsleiter Hans Braun. Ziel sei es, die Kinder zu sicheren Schwimmern auszubilden. Karatekas aller Altersstufen würden regelmäßig das umfangreiche Trainingsangebot nutzen, führte die Abteilungsleiterin Claudia Schardt aus. Dies habe sich auch ausgezahlt, schließlich konnte eine ganze Reihe neuer Gürtel erworben werden. Die Triathleten hätten vor allem durch eine Schwimmstilanalyse ihre Schwimmleistungen verbessert, was sich bei den verschiedenen Starts durch gute Leistungen bemerkbar machte, verdeutlichte der stellvertretende Abteilungsleiter Joe Lanz.

Im Rahmen der Generalversammlung überreichte der Vorsitzende des Turngaus Südoberfranken, Edi Stark, im Auftrag des Bayerischen Turnverbandes an die Turnerschaft Lichtenfels mit einer Urkunde das Qualitätssiegel "Gymwelt-Verein". Damit werden Vereine ausgezeichnet, die nichtwettkampforientierte Sportprogramme aus den Bereichen Fitness und Gesundheit, Natursport, Gymnastik sowie Tanz und Vorführung anbieten. Auch eine Sportlerehrung der Stadt wurde nachgeholt. Bürgermeister Andreas Hügerich gratulierte Hans-Eberhard Wolff zur Erringung der bayerischen Meisterschaft im Triathlon auf der Mitteldistanz in der Altersklasse AK 60 und überreichte ihm die Ehrennadel in Gold. Natürlich beglückwünschte ihn der Bürgermeister auch in seiner neuen Funktion als Triathlon-Abteilungsleiter (zusammen mit seinem Stellvertreter Joe Lanz) recht herzlich.

Rudi Breuning freute sich, dass er zusammen mit dem Bürgermeister Andreas Hügerich mehrere langjährige Mitglieder ehren konnte, darunter den Ehrenvorsitzenden Winfried Weinbeer für 70-jährige und Robert Thierauf für 60-jährige Treue, den BLSV-Kreisvorsitzenden Hans-Peter Dentsch und seine Frau Annelore für 50-jährige Mitgliedschaft sowie Dieter Vogler und Katharina Wagner für 40-jährige und Elke Eisele für 25-jährige Zugehörigkeit zum Verein.