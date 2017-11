Treibt ein Wilderer im Landkreis Lichtenfels sein Unwesen?

Der ortsansässige Jagdpächter des Gemeinschaftsjagdrevieres Marktgraitz musste am Sonntagmorgen in den Steinachauen, unterhalb des Sportplatzes, einer Rehgeiß den Gnadenschuss geben. Das Tier war vorher von einem Wilderer in den beiden zurückliegenden Nächten angeschossen worden und musste deshalb vom Jagdpächter getötet werden.

Da der Polizei in den letzten Wochen mehrere derartige Vorfälle im Landkreis gemeldet wurden, wird die Bevölkerung gebeten, hinsichtlich verdächtiger Fahrzeuge oder Personen, verdächtige Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mitzuteilen. pol