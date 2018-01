Totalschaden nach Unfall in Lichtenfels - 11-Jähriger am Steuer

Am Dienstagabend machten sich ein Elfjähriger und sein Freund einen Spaß daraus, mit dem Auto der Mutter durch Lichtenfels zu fahren. Als der Junge bremsen wollte, konnte er Gas- und Bremspedal nicht auseinander halten und prallte gegen eine Straßenlaterne.Nachdem der Elfjährige unbemerkt die Autoschlüssel seiner Mutter genommen hatte, waren er und sein Freund in der Straße Seewiese unterwegs. Auf der Höhe der Joseph-Weiermann-Straße verwechselte er Brems- und Gaspedal und raste in die Straßenlaterne. Die beiden Jungs wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.Am Auto der Mutter entstand ein Totalschaden. Die Straßenlaterne wurde komplett umgefahren und musste vom Netz genommen werden.