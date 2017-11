Swing und Winnetou-Melodie

von MARIO DELLER

"Schön, dass es euch gibt". Dieses von Herzen kommende Lob von Bürgermeister Bernhard Storath (CSU) für Blas- und Schülerorchester spiegelte sich auch in den Gesichtern der rund 300 Zuhörer beim Herbstkonzert der Musikvereinigung Ebensfeld in der Dreifachturnhalle wieder. Von sanft träumerischen Takten bis zu energiegeladenen Filmmelodien reichte das Programm an dem rund zweieinhalbstündigen Musikabend.

Die Zuhörer genossen die vom Blasorchester dargebotenen musikalischen Erinnerungen an Louis "Satchmo" Armstrong wie etwa das zeitlos schöne "What a wonderful world" und fühlten sich bei der präsentierten "Winnetou"-Filmmusik in den Wilden Westen versetzt. Der "Kaiserliche Hochzeitsmarsch" aus der Feder von Johann Nepomuk Kral war ebenfalls Wellness für die Ohren des Publikums.

Wie bereits in der Vergangenheit trat Benedikt Krüger wieder in Doppelfunktion auf - als Ensemblemitglied und zwischen den Darbietungen als Conferencier, der in bekannt kurzweiliger Manier auf das jeweils nächste Stück überleitete. So gewann Glenn Millers "A String of Pearls" (zu deutsch "Perlenkette") vor dem Hintergrund der kurz erzählten, tragisch endenden Lebensgeschichte des Bandleaders noch einmal an Tiefe.

"Dein Engagement tut der Musikvereinigung und insgesamt dem Markt Ebensfeld gut", sagte Bürgermeister Bernhard Storath an Dirigent Reinhold Stärk gewandt, der an diesem Abend gekonnt den Takt vorgab. Stärk freute sich über das Lob, gab dieses aber gerne weiter an "seine" Musiker und hob hervor, wieviel Freude ihm das Ganze mache.

Als Vorbereitung auf das Herbstkonzert als Höhepunkt im mit vielen weiteren Auftritten gespickten Jahresverlauf habe ein Probenwochenende in Wirsberg dem Ensemble kürzlich den letzten Schliff verliehen, erfuhren die Zuhörer. Hierbei hatte Reinhold Stärk Unterstützung von Musiklehrern, die die Registerproben leiteten. Zur Auflockerung sei am besagten Wochenende auch ein Karaoke-Abend veranstaltet worden, verriet Stärk. "Man glaubt ja gar nicht, was für Gesangstalente hier in Reihen der Musikvereinigung schlummern", ergänzte er.

Eine tolle Stimme bescheinigt werden kann Lisa Weidner, die nicht nur Klarinette spielte, sondern auch mit Gesangseinlagen begeisterte. So erhielt die junge Musikerin Sonderapplaus für die original schwedische Darbietung von "Gabriellas Song" aus dem Film "Wie im Himmel". Beim bekannteren, aber immer wieder schönen Song "The Rose" bildete sie ein Gesangsduo mit ihrem Vater Otto, quasi ein Auftritt als "Weidner-Family", wie Benedikt Krüger mit einem Augenzwinkern anmerkte.

Schön zu beobachten ist bei der Musikvereinigung unter der Leitung von Vorsitzendem Rudolf Dierauf das Miteinander der Generationen. So fügten sich die Darbietungen des Schülerorchester im Rahmen des Herbstkonzert sehr gelungen ein. Der Nachwuchs konnte überzeugen mit schwungvollen Cha-Cha-Weisen, der Filmmusik aus "Shrek" sowie dem Stück "Arabian Dream., welche übrigens auch beim mit sehr gutem Erfolg abgeschlossenen Wertungsspiel in Trossenfurt zur Aufführung gebracht worden war.