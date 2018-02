Staffelsteiner wählen den Bürgermeister

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Staffelstein sind am Sonntag 8909 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgefordert. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Jürgen Kohmann (CSU), der für seine dritte Amtszeit antritt.



Die 23 Wahllokale im Stadtgebiet haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Acht Wahllokale werden in der Kernstadt eingerichtet sein, die restlichen in den zur Stadt gehörenden Dörfern. 759 Wahlberechtigte haben die Briefwahl beantragt.



Die Auszählung erfolgt am Sonntag ab 18 Uhr in den einzelnen Wahllokalen, die ihre Ergebnisse dann an die Zentrale im Rathaus durchgeben werden. Im Sitzungssaal des Rathauses werden ab 18 Uhr die Ergebnisse mit einem Beamer an die Wand geworfen. Interessierte Bürger können sich vor Ort informieren.



Die vier weiteren im Stadtrat vertretenen Parteien - Freie Wähler, SPD, Junge Bürger und Staffelsteiner Bürger für Umwelt- und Naturschutz - haben bereits im Vorfeld signalisiert, keinen eigenen Kandidaten aufzustellen.



Der außerplanmäßige Wahltermin ist 1992 zustande gekommen, nachdem der damalige Staffelsteiner Bürgermeister Reinhard Leutner (CSU) zum Landrat gewählt worden war.