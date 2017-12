Staffelsteiner feiern akrobatisches Weihnachtsfest

Die "Turnzwerge" bewältigten bravourös den Gang über die wackelige Barrenbrücke, Standsicherheit wurde bewiesen auf dem Schwebebalken und einstudierte Tanz-Turn-Kombinationen waren ebenso Werbung für diesen schönen Sport. Seinem diesjährigen Motto "Wie bunt ist das denn?" wurde die "Turnerweihnacht" des TSV Staffelstein vollauf gerecht. Die rund 400 Besucher in der Peter-J.-Moll-Halle waren angetan von dem dargebotenen Mix, der gelebte Freude am Turnsport verkörperte.

Begleitet von fröhlichen Klängen aus dem Lautsprecher drehte das "Purzelvolk" als Eisenbahn auf der Bühne seine Runden. Verdienter Applaus aus dem Publikum erschallte, darunter auch Bürgermeister Jürgen Kohmann sowie Gauvorsitzender Edwin Stark.





Von den Dreikäsehochs bis zu den schon turnsporterfahrenen "Jungen Mädchen" zeigten die verschiedenen Altersgruppen sehenswerte einstudierte Darbietungen. Da wurde ein Auftritt thematisch als "Schneeballschlacht" verpackt, als "Blätter im Herbst" wirbelte die Riege "Jungenturnen" über die Bühne und mit einer Reise durch Schlumpfhausen sorgte eine Gruppe des Mädchenturnens für gute Laune. Bei einem athletischen Feuerwerk wurde die Bühne abgedunkelt, die Turner mit ihrem fluoreszierenden Outfit boten ein Fest für die Augen.



Buntes Miteinander

Auch die vom TSV neu angeschaffte aufblasbare Airtrack-Matte kam zum Einsatz. Die hier teilnehmenden Kinder hatten einen Heidenspaß, als sie im Rahmen eines lustigen Zwischengags auf der Matte Platz nahmen und in luftige Höhen gehievt wurden. Mit sehenswerten Auftritten fügte sich auch die Ballettschule Alice Göhl in das bunte Miteinander ein, zauberte eine fröhliche Atmosphäre in die Peter-J.-Moll-Halle etwa als tanzende Nikoläuse und Engel.



Barren, Radschlag, Sprung oder graziler, aber gleichwohl ebenso Körperbeherrschung abverlangender Tanz über den Schwebebalken - der Turnnachwuchs zeigte dem Publikum, was er beim TSV gelernt hat, jeder nach seinen Möglichkeit. Zu Recht dankte Vereinsvorsitzender Wolfgang Klecker den in der Turnabteilung des TSV ehrenamtlich tätigen Übungsleitern, die nicht nur an der "Turnerweihnacht" mitwirkten, sondern das ganze Jahr über den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ihrer Freude am Turnsport Ausdruck zu verleihen.



"Ich hoffe, Ihr hattet mit den Auftritten unserer jungen Turnerinnen und Turner Spaß" - die Antwort auf die Frage von Rica Kohmann, die in bewährt beschwingter Art und Weise die "Turnerweihnacht" moderierte war, ein vielsagend kräftiger Applaus. Am Ende durften sich die an der "Turnerweihnacht" beteiligten Jungen und Mädchen wie immer über ein kleines Präsent von Sankt Nikolaus freuen - ein stimmungsvoller Abschluss eines kurzweiligen und fröhlichen Samstagnachmittags im Zeichen des Turnsports.