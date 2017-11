Sportliche Pioniere legten Grundstein

1947 gab es eigentlich nichts. Die Nachwirkungen des Krieges waren noch immer allerorten zu spüren. Doch nur Trübsalblasen bringt niemanden weiter, dachten sich einige Optimisten - und hoben im besagten Jahr den TSV Ebensfeld aus der Taufe. Nun ist der größte Verein der Marktgemeinde 70 Jahre alt. Bei einem Festabend im Sportheim ließen die Vereinsverantwortlichen die Historie des TSV mit sportlichen Erfolgen und wegweisenden Investitionen Revue passieren, sprachen außerdem langjährigen Mitglieder ihre Anerkennung aus.



Tennis, Volleyball, Leichtathletik, Mutter-Vater-Kind-Turnen, Damen-Gymnastikgruppe und last but not least natürlich "König Fußball" - der heute rund 800 Mitglieder zählende TSV Ebensfeld bietet ein breites Spektrum an sportlichen Betätigungsmöglichkeiten . "Ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Mitstreiter, die sich in der Vergangenheit einbrachten oder immer noch einbringen, wäre das nicht möglich", unterstrich Vorsitzender Norbert Böhmer. Klar lege der TSV sei jeher großen Wert auf eine gesunde Finanzbasis. "Das größte Kapital sind aber zweifelsohne die Mitglieder - ohne euch geht es nicht", so seine von Dankbarkeit und Anerkennung geprägten Worte.



Anno 1947 hatten sich die im Gründungsjahr bereits 66 Mitglieder - Kurt Mecklenburg, Ernst Keilberth und Vera Surek fungierten zunächst als kommissarischer Vorstand - die "körperliche Ertüchtigung und Schulung und damit Pflege der Gesundheit mit Höchstleistungen in gebührlichen Grenzen" auf die Fahnen geschrieben, heißt es in der Chronik. Visuell untermalt von an die Wand geworfenen Fotos wurden in der historischen Rückschau des Vorsitzenden Erinnerungen wach an wegweisende Eckpfeiler der seit sieben Jahrzehnten andauernden Vereinsgeschichte. Zu diesen zählt freilich die 1968 ihrer Bestimmung übergebene Sportanlage. Als einer von nur drei Vereinen in Bayern verfügte man nun über eine damals als futuristisch gewertete Kunststoffbahn, die beste Voraussetzung bot für die lange Jahre von Adolf Schnappauf geleitete Leichtathletikabteilung.

Ab 1974 konnten die TSV-Basketballer in der Dreifachturnhalle ihre Spiele und Trainingseinheiten bestreiten. Auch Tennis- und Volleyballabteilung sowie die Damen-Gymnastikgruppe fanden in der Rückschau verdiente Erwähnung.



Der Ebensfelder Bevölkerung noch bestens in Erinnerung sein dürfte der wohl größte sportliche Erfolg des Vereins vor gut zwei Jahren. Gemeint ist der Aufstieg der Fußball-Herren in die Landesliga. Die hochspannenden Relegationspartien, die Feier nach dem grandiosen Triumph mit Autokorso durch Ebensfeld - all das konnten die zahlreichen Gäste des Abends anhand von Bildern und Videos noch einmal nachempfinden.



Bei aller Freude über Erreichtes beinhaltete die Rede des Vorsitzenden aber auch Nachdenkliches. "Die Schere zwischen Profi(t) und Amateursport geht meines Erachtens immer mehr auseinander", merkte Böhmer sehr kritisch an. Zum einen zahle die DFL an die wenigen Profi-Fußballvereine 1,16 Milliarden Euro an Fernsehgeldern. Die 25 000 Amateurvereine würden hingegen weit weniger gewürdigt.



Bürgermeister Bernhard Storath (CSU) zog in seinen Ausführungen verbal den Hut vor dem Mut und der Tatkraft, die die Verantwortlichen des Vereins schon in früheren Jahren bewiesen hätten, nannte als Beispiel die Realisierung des Sportgeländes. "Wenn heute jemand eine unkonventionelle Idee hat, wird er doch gleich verteufelt", meinte Storath. Nicht unerwähnt ließ er den jetzigen Vereinsvorsitzenden Norbert Böhmer: "Er lebt den TSV". Auch das von Böhmer beklagte Auseinanderdriften von Profi- und Amateursport thematisierte der Bürgermeister, ging mit dem Vereinsvorsitzenden konform. "Die kleinen Vereine machen die Arbeit - und die großen streichen das Geld ein." Für diese Feststellung gab es Applaus. Vielleicht gelinge es, hier auf die Entscheidungsträger mehr Druck auszuüben, sagte der Bürgermeister. "Ich wünsche der Sportfamilie des TSV für die Zukunft alles Gute!"

Der Sohn des leider verhinderten Ehrenvorsitzenden Georg Dusold übermittelte zum "70-Jährigen" die herzlichsten Glückwünsche seines Vaters.

"Heute steht der Verein voll im Saft - und das ist vor allem den Mitgliedern zu verdanken", betonte Vorsitzende Norbert Böhmer. Aus diesem Grund war es ihm, weiteren Vereinsverantwortlichen und Bürgermeister Bernhard Storath eine Freude, langjährigen Mitgliedern Anerkennung auszusprechen. Erwin Bornschlegel und Adolf Tischler, die von Anfang an, sprich seit 1947, Vereinsmitglieder sind, bekamen einen Sonderapplaus. Mit einem Leuchten in den Augen erinnerte sich der heute 82-jährige Tischler an seine Zeit als Stopper in der Fußballmannschaft und die damaligen Partien im alten Mainstadion.



An den Wänden im Sportlerheim hängen historische Aufnahmen aus verschiedenen Jahrzehnten. "Denn kenn' ich doch", grinste ein Senior beim Anblick eines Mannschaftsfotos aus den 1960-ern und stupste seinen damaligen Teamkollegen keck in die Seite. Gut gelaunt ließen dieTSV-ler den gelungenen Ehrungsabend mit Speis und Trank ausklingen.



Ehrungen

70 Jahre: Seit dem Gründungsjahr Mitglieder sind fünf Ebensfelder: Hans Raab, Adolf Tischler, Baptist Raab, Rudolf Zapf, Anton Stärk und Erwin Pornschlegel.



Seit 65 Jahren hält Andreas Lunkenbein dem Verein die Treue, seit immerhin sechs Jahrzehnten sind Günther Böh, Josef Dinkel und Maria Will (alle Ebensfeld) und Ewald Lunkenbein (Oberbrunn) TSV-Mitglieder, seit 55 Jahren Erich Wendler, Bruno Kremer, Günther Geldner und Josef Böhmer.



Für mindestens ein halbes Jahrhundert Vereinstreue erfuhren folgende Mitglieder die verdiente Würdigung: Franz Kropp, Herbert Hennemann, Hans Travnicek, Wolfgang Leicht, Georg Hoydem, Josef Weidner, Franz Lunkenbein, Theo Lunkenbein (alle Ebensfeld), Alfred Wendler (Kleukheim) Franz Bauernschmitt (Unterleiterbach) und Otto Fößel (Bad Staffelstein).



Weitere Ehrungen gab es für folgende beim Festkommers Anwesende:

für 45 Jahre Mitgliedschaft: Josef Dütsch, Karl Kropp, Bernhard Müller, Manfred Kasper, Ilse Blaut, Kurt Rudolf, Gabriele Kothe, Brigitte Eschenbacher, Wolfram Eschenbacher (alle Ebensfeld), sowie Eduard Jüngling und Hans Leisgang aus Zapfendorf; für 40 Jahre Otto Weidner, Doris Leicht, Paul Gartenschläger, Siegfried Wolfram, Peter Goppert, Hubert Weidner, Ursuline Weidner, Maria Geldner, Bernd Ackermann, Ralf Hillmann, Gabriele Braun, Reinhilde Kotschenreuther, Melitta Marktgraf, Barbara Nürnberg, Jürgen Wachter, Rosemarie Zillig, Andreas Marktgraf, Thomas Häublein, Michael Kempf, Thomas Raab, Helmi Reißenweber, Bernhard Storath, Irmgard Tischler, Dieter Seewald, Manfred Gehringer, Norbert Gunzelmann (alle Ebensfeld), Evelyn Zeis, Horst Amon (beide Oberbrunn), Rudolf Böhmer (Lauf) und Reinhold Schütz (Pferdsfeld; für 35 Jahre Thomas Brosig, Elisabeth Lurtz, Klaus Häublein, Hedwig Böhmer, Norbert Böhmer, Michael Dütsch, Ursula Brauner, Bernhard Klinke, Gabriele Kropp, Markus Leicht, Thomas Kremer, Uwe Böh, Anne Schüler, Dieter Hülz, Thilo Kreier (alle Ebensfeld), Georg Wagner-Baumeister (Oberbrunn), Georg Meißner (Wiesen), Markus Hofmann (Unterneuses), Markus Gast (Kutzenberg) und Joachim Gagel (Unterbrunn); für 30 Jahre Hildegund Eckstein, Stefan Leicht, Hedwig Förner, Frank Link, Sandra Leicht, Adelheid Korinth, Peter Osses, Christian Zahner, Herbert Neuner, Michael Dietz, Claudia Hellmuth, Dorothea Lunkenbein, Jürgen Hirschlein, Otmar Sebald und Günther Lamm (alle Ebensfeld) und schließlich für 25 Jahre Ewald Hornung, Bastian Dusold, Brigitte Plexnivy,Christian Quinger, Rainer Zimmermann, Waltraud Müller, Jörg Föhrweiser, Mona Müller, Peter Schmittinger, Sebastian Lieb, Florian Engelhardt, Thomas Zeis, Alexander Zeis, Benedikt Quinger und Sven Zapf (alle Döringstadt) sowie Günther Böhmer aus Pferdsfeld.