Sportliche Erfolge honoriert

Folgende Personen wurden im Foyer der Adam-Riese-Halle ausgezeichnet: Matthias Stern, deutscher Meister im Zughunderennen (Bike-Jöring); Agnes Kellner, 2. Platz bei der bayerischen Meisterschaft im Bike Jöring. Sabine Scherer mit Schäferhund "Zenit", deutsche Meisterin "Obedience" Klasse 1. Paul Schramm, bayerischer Meister im Bogenschießen, Halle, Schüler Klasse B.Theresia Ruppenstein , 1. Platz Landesschießen, Luftgewehr, Damen-Senioren II; Anna Maria Krappmann, 2. Platz Landesschießen, Luftgewehr, Damen-Senioren II; Andreas Ruppenstein, 3. Platz Landesschießen, Luftgewehr, Versehrte I; Josef Ruppenstein, Andreas Ruppenstein, Hartmut Klamm, 1. Platz Landesschießen, Luftgewehr, Versehrte I.



Stellvertretend für alle erfolgreichen Sportler der TSV-Faustballabteilung nahmen Trainer Stephan Leicht sowie Laura Hantke, Maike Lemmink und Pia Donath die Ehrung entgegen. Die Mannschaft "weiblich U 16" (Sina Ahles, Jule Donath, Pia Donath, Laura Hantke, Eva Liebl und Paula Reißenweber) wurde bayerischer Meister Halle 2017 und bayerischer Meister weiblich Feld, kam auf den 4. Platz der süddeutschen Hallenmeisterschaft und auf den 7. Platz der deutschen Feldmeisterschaft. Bayerischer Meister Feld 2017 wurde das Team "weiblich U 18" mit Jule Ahles, Jule Donath, Pia Donath, Laura Hantke, Maike Lemmink und Eva Liebl. Den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Feld schafften Pia Donath, Ulla Donath, Laura Hantke, Maike Lemmink und Annabel Steinböck. Deutscher Meister U 18 weiblich wurde Pia Donath. mit der Auswahl Bayerns.



Hannah Nossek erzielte beim Badminton jeweils den 3. Platz der bayerischen Meisterschaft in Einzel und Mixed. Sandra Nossek erzielte in der Disziplin Leichtathletik den 3. Platz der bayerischen Meisterschaft W45 und den 6. Platz der deutschen Meisterschaft im Straßenlauf W45. Julian Justice war in Ju-Jutsu erfolgreich; er erreichte den 3. Platz beim German Open, den 2. Platz der deutschen Meisterschaft, den 3. Platz der süddeutschen Meisterschaft und den 1. Platz der bayerischen Meisterschaft. Carina Neupert kam bei den Ju-Jutsu-World Games in Breslau auf den 3. Platz und mit der Mannschaft auf den 1. Platz; beim Paris-Open erkämpfte sie sich den 2. Platz. Von Bundespräsident Steinmeier erhielt sie im November die Auszeichnung "Silbernes Lorbeerblatt".