Zweimal Gold, zweimal Silber beim Bayern-Pokal

An dem Wettbewerb in Burgebrach nahmen 31 Teams mit über 150 Turnerinnen teil, darunter 17 Mannschaften aus dem Landkreis Lichtenfels. Die ersten beiden Teams jeder Klasse erreichten die Qualifikation.



Damen

Mit 187,65 Punkten sicherte sich der TV Michelau mit Tina Kotschenreuther, Mona Schmidt Julia Bergmann und Carola Hirle den Turngautitel der Damen, vor dem TSV Burgebrach (185,90 Punkte) und dem SC Memmelsdorf (179,95). Hirle turnte mit 63,70 Punkten das beste Ergebnis.



Jugend A/B

Der TV Hallstadt kam in der Jugend A/B mit 252,50 Punkten an die Spitze, gefolgt vom TV Altenkunstadt (240,10) und der TS Lichtenfels (236,25). Die Altenkunstadter Turnerinnen Sophie Kremer, Isabell Redinger, Ann-Sophie Redinger, Anna Kremer und Pia Schaible starteten am Stufenbarren mit Spitzenergebnissen, konnten die Führung aber in den folgenden Wettkämpfen nicht gegen die Hallstadter verteidigen. Die Lichtenfelserinnen Alexandra Thiel, Lisa Neundörfer, Miriam Krebs, Theresa Eller und Lilli Freiburg holten die meisten Punkte am Boden.



Jugend C und E

Das beste Ergebnis am Sprung unter allen zehn Teams der Jugend C brachte dem TSV Staffelstein mit Sophia Müller, Laura Müller, Emmi Kirster, Anni Kirster und Jule Dornhöfer eine gute Basis für die weiteren Wettbewerb. Am Ende erreichten sie Platz 2.

An allen vier Geräten zeigte der Nachwuchs der TS Lichtenfels starke Leistungen. Das Team aus Kim Krappmann, Lara Schnapp, Constantina Schmutzler, Tizia Stenglein und Kira Schönhals steigerten sich beim Sprung und beim Bodenturnen noch weiter und sicherten sich so den Turngau-Titel vor dem SC Memmelsdorf und dem MTV Bamberg.



Mannschaftsergebnisse

WK 11 (Jg.1999 und älter): 1. TV Michelau 187,65; 2. TSV Burgebrach 185,90; 3. SC Memmelsdorf 179,95; 4. TSV Staffelstein 179,00;

WK 12 (Jg. 2000-03): 1. TV Hallstadt 252,50; 2. TV Altenkunstadt 240,10; 3. TS Lichtenfels 236,25; 4. TV Oberwallenstadt 232,85; 5. TV Michelau 231,05; 6. TSV Staffelstein 223,30; 7. SC Memmelsdorf 221,10;

WK 13 (Jg. 2004/05): 1. TV Hallstadt 1 252,15; 2. TSV Staffelstein 244,15; 3. TV Hallstadt 2 238,50; 4. MTV Bamberg 236,85; 5. TSV Burgebrach 235,95; 6. TS Lichtenfels 230,00; 7. TV Michelau 226,45; 8. TSG 05 Bamberg 222,45; 9. TV Altenkunstadt 213,80; 10. TV Oberwallenstadt 206,85

WK 14 (Jg. 2006/07): 1. TS Lichtenfels 2 235,80; 2. SC Memmelsdorf 2 229,50; 3. MTV Bamberg 229,30; 4. TV Michelau 225,25; 5. TSV Burgebrach 218,90; 6. TSV Staffelstein 213,19; 7. TS Lichtenfels 1 212,80; 8. SC Memmelsdorf 1 210,45; 9. TV Oberwallenstadt 186,95