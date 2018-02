Zweimal Bronze für Staffelsteiner Nachwuchs

Mit Medaillen kehrten die Faustball-Mädchenteams des TSV Staffelstein von den bayerischen Meisterschaften zurück.



U18 weiblich

Gegen den TV Neugablonz starten die U18-Mädchen gewohnt sicher. Die Staffelsteinerinnen waren überlegen und spielten konzentriert beide Sätze nach Hause. Mit 11:3 und 11:5 holten sie sich einen deutlichen Sieg.

Etwas anders sah es gegen den MTV Rosenheim aus. Gegen die stark aufspielenden Oberbayern hatten die Badstädterinnen wenig entgegenzusetzen. Die Vielen Fehler des TSV nutzten die Rosenheimerinnen zu einem 11:5, 11:6-Sieg.

In ihrem letzten Vorrundenspiel gegen den TV Segnitz agierten die Jugendlichen wieder besser. Hier holten sie sich ungefährdet beide Sätze mit 11:7 und 11:4.

So landeten die Staffelsteinerinnen in der Vorrunde auf dem zweiten Gruppenplatz hinter Rosenheim. Als Halbfinalgegner wartete auf die Badstädterinnen der Erstplatzierte der Gruppe B, der TV Herrnwahlthann. Gegen den Dauerrivalen aus Herrnwahlthann hatten sich die Staffelsteinerinnen schon zahlreiche spannende Matches geliefert. Nachdem die beiden letzten Spiele in Oberfranken an den TSV gegangen waren, waren die Badstäderinnen guter Dinge, ins Endspiel einzuziehen. Doch die TSVlerinnen erwischten einen schlechten Start. Herrnwahlthann war von Beginn an in Bestform und holte sich den ersten Satz mit 11:8. Im zweiten lagen die TSV-Mädels lange gleichauf. Am Ende fehlte es dem Team am Ende an Sicherheit und Konstanz, sodass die Partie mit 12:14 verloren ging.

Im Spiel um den dritten Platz trafen die Jugendlichen auf den ASV Veitsbronn. Im ersten Satz hatten die Staffelsteinerinnen die Nase mit 11:8 vorn. Den ausgeglichenen zweiten Durchgang holten sich die ASVlerinnen mit 13:11. Im entscheidenden Durchgang setzten sich die Staffelsteinerinnen erneut mit 11:8 durch und freuten sich über die Bronzemedaille.

TSV: Pia Donath, Jule Donath, Eva Liebl, Laura Hantke, Maike Lemmink, Hannah Kießling



U16 weiblich

Bei den bayerischen U16-Meisterschaften zeigten die neu formierte TSV-Jugendmannschaft eine starke Leistung. Nach einem zweiten Platz in der Vorrunde trafen die Mädchen im Halbfinale auf den TV Rosenheim. Gegen das eingespielte Team hatten die Jugendlichen deutlich das Nachsehen und mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Im Spiel um den dritten Platz trafen die TSVlerinnen auf den ASV Veitsbronn. Gegen die Mittelfranken gaben die Mädchen nochmal alles und holten sich den Sieg.

TSV: Jule Donath, Sina Ahles, Paula Reißenweber, Hanna Reißenweber und Hannah Kießling



Frauen am Sonntag auswärts

Am Sonntag sind die Staffelsteiner Faustballer wieder im Einsatz. Die "Erste" der Frauen ist in der Bayernliga beim TV Mantel-Weierhammer zu Gast. Die TSV-Frauen treffen dort auf den Gastgeber und den ASV Veitsbronn. Die Staffelsteinerinnen stehen bereits als Meister fest und können befreit aufspielen. Dennoch werden die Frauen alles geben,, um die Saison ohne Niederlage zu beenden.

Zeitgleich treten die Männer in der Landesliga in Ursensollen an. Die Männer stehen derzeit l auf dem zweiten Tabellenplatz und spielen gegen den Gastgeber und den Tabellenführer aus Maxhütte-Haidhof. Die Herren benötigen am Sonntag einen Sieg, um die Saison auf dem zweiten Platz zu beenden.

Spitzenreiter Maxhütte-Haidhof hatte sich bereits vorzeitig die Meisterschaft gesichert. spo