Zwei Pleiten für Lahmer Kegler

Am ersten Rückrundenspieltag verteidigte Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg 2010 mit einem klaren Heimsieg gegen Gut Holz Schweinfurt die Tabellenführung. Verfolger SKV Versbach kam gegen den SKC Fölschnitz zu einem knappen Erfolg. Überraschend unterlag TTC/FW Gestungshausen bei Germania Marktbreit. Der SKC Steig Bindlach ist durch die Heimniederlage im Kellerduell gegen den ESV Schweinfurt II in Abstiegsgefahr geraten. Durch den klaren Sieg gegen den TSV Lahm ist der SKK 1926 Helmbrechts ins Mittelfeld vorgestoßen.



Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

SKK Helmbrechts -

TSV Lahm 8:0

Völlig chancenlos (3224:3127) war der TSV Lahm beim Rückrundenstart in Helmbrechts. Etwas mehr wäre jedoch drin gewesen, denn in den meisten Duellen waren die Lahmer auf Augenhöhe.

Bereits in den Startpaarungen mussten die Gäste einen 0:2-Rückstand hinnehmen. Tobias Böhm (517/172) unterlag mit 116, 148, 139 und 114 Kegeln bei 2:2 Satzpunkten gegen Jörg Schuhardt (546/184), der 139, 141, 135 und 131 Holz spielte. Obwohl Edwin Zang (558/195) mit 128, 138, 142 und 150 Kegeln einen Keil mehr machte, musste er bei 1:3 Satzpunkten seinem Kontrahenten Tobias Tetzner (557/168) den Mannschaftspunkt überlassen.

In der Mittelgruppe bahnte sich die Entscheidung an, obwohl beide Duelle 2:2 endeten. Bei 0:4 Mannschaftspunkten und 80 Holz Rückstand war kaum noch was drin für den TSV. Daniel Stang (508/146) spielte 119, 128, 132 und 129 Kegel, musste sich aber gegen Tobias Pfundt (557/182), der 163, 139, 131 und 124 Holz erzielte, geschlagen geben. Etwas unglücklich verlor Wilhelm Lutter (535/191) mit 139, 124, 144 und 128 Kegeln gegen Ludwig Lang (538/184), der 127, 146, 132 und 133 Holz spielte.

Auch in den Schlussduellen hatten die Gäste das Nachsehen. Steffen Engelhardt (507/168) unterlag mit 125, 115, 128 und 139 Kegel bei 2:2 Satzpunkten gegen Lothar Müller (516/159), der mit 119, 132, 133 und 132 Holz erfolgreich war. Ralf Dierauf (502/162) verlor bei 1:3 Satzpunkten gegen Klaus Neumeister (510/156).



Regionalliga Ofr./Ufr. Frauen

Der TSV Breitengüßbach führt nach dem Sieg gegen Hubertus Schönbrunn weiterhin ungeschlagen die Tabelle an. Durch den Sieg des SKK Bischberg beim SSV Warmensteinach hat sich der Vorsprung des Tabellenführers auf vier Punkte erhöht. Der SKV Bad Brückenau kam beim TSV Lahm zu einem klaren Erfolg. Der DSKC Neutadt unterlag deutlich gegen Dreieck Schweinfurt und der TTC/FW Gestungshausen siegte klar im Kellerduell gegen den SKC Steig Bindlach II.

TSV Lahm -

SKV Bad Brückenau 2:6

Eine deutliche Niederlage (2866:2933) mussten die Damen des TSV Lahm gegen den SKV Bad Brückenau hinnehmen und bleiben damit im Tabellenkeller. Die Gastgeberinnen gerieten in den Startpaarungen mit 0:2 Mannschaftspunkten und 95 Kegeln in Rückstand. Katharina Spindler (472/137) unterlag mit 1:3 Satzpunkten gegen Katja Niklaus (478/164) und Sabine Kochmann (421/116) musste sich mit 0:4 Satzpunkten gegen Vivien Hildenbrand (510/169) geschlagen geben.

Die vorzeitige Entscheidung fiel dann in den Mittelpaarungen, obwohl die TSV-Damen recht gut mithielten. Doch bei 0:4 Mannschaftspunkten und 122 Holz Rückstand war kaum noch etwas möglich.

Sandra Schnitzker (491/166) verlor mit 1:3 Satzpunkten gegen Sarah Hörmann (503/168) und auch Anja Thomas (477/143) zog mit 1:3 Satzpunkten gegen Daniela Interwies (492/158) den Kürzeren.

In den Schlussduellen hatten dann die Gastgeberinnen das bessere Ende für sich. Natalie Müller (483/143) siegte gegen Annika Sych (461/143) mit 3:1 und die Tagesbeste Marina Vondran (522/175) behielt gegen Kerstin Hörmann (489/162) mit 3:1 die Oberhand, doch die Niederlage war nicht zu vermeiden.