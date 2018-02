Zuschauer In Michelau von Kleinsten begeistert

Die Mainfeldhalle stand ganz im Zeichen des Fußballnachwuchses, denn im Rahmen seines Ausbildungskonzepts hatte der FC Michelau insgesamt 46 Mannschaften zum zweiten Hallensoccer-Cup geladen.



B-Jugend

Den Anfang machten die B-Junioren, die gute Hallenkost aufs Parkett brachten. Die technisch versierten Kicker vom TSV Staffelstein sicherten sich mit elf Punkten den Pokal vor dem SC Sylvia Ebersdorf (9 Punkte), der JFG Rodach-Main und dem TSV Ebensfeld.

Bei den B-Juniorinnen erwies sich der FC Michelau als "schlechter" Gastgeber, indem er sein eigenes Turnier gewann. Einzig der SV Steinwiesen rang den jungen "Korbmacherinnen" ein Unentschieden ab und belegte somit am Ende den zweiten Rang eng vor dem Schwabthaler SV und dem FC Redwitz.

Während des Wettbewerbs hatten die Jugendlichen an den Ständen der Firmen Hofmann und Verpa die Möglichkeit, sich bei den Vertretern der Ausbildungsbetriebe umfangreich zu informieren.



E-Jugend

Tags darauf kickten acht Mannschaften der E-Jugend unter dem Hallendach. Durch den 3:0-Erfolg über den FC Redwitz holte sich der TSC Mainleus den Cup vor dem FCR, dem FC Michelau und dem Schwabthaler SV. Bei der E2-Jugend triumphierte der SSV Ober-/Unterlangenstadt vor dem FC Lichtenfels II. Dahinter lag der TSC Mainleus II und der FC Michelau II.



D-Jugend

Im Anschluss ermittelten acht D-Jugendteams ihren Sieger. Nach der Vorrunde und den Platzierungsspielen gab es folgenden Endstand: 1. TSC Mainleus, 2. FC Lichtenfels, 3. JFG Rodach-Main, 4. JFG Coburger Land, 5. FC Altenkunstadt, 6. SG Ahorn/Eicha, 7. JFG Rodach-Main II, 8. FC Mitwitz.



C-Jugend

Bei den sechs Mannschaften der C-Junioren hatte die JFGG Rodach-Main einen Punkt Vorsprung auf den Zweitplatzierten SG Altenkunstadt/Woffendorf und den Dritten TSC Mainleus. Die folgenden Ränge: 4. SG SC Sylvia Ebersdorf, 5. JFG Hohe Aßlitz, 6. SG Ebensfeld.



F-Junioren

Die jüngsten Altersklassen zauberten den Zuschauern häufig ein Lächeln ins Gesicht. Den Titel bei den F-Junioren errang der TSV Marktzeuln, der im Finale den Nachwuchs des FC Altenkunstadt besiegte. Im Spiel um Platz 3 kam es zum Achtmeter-Schießen, das der SC Sylvia Ebersdorf gegen den FC Lichtenfels II knapp für sich entschied. Die Ränge 5 bis 8 belegten FC Michelau, Schwabthaler SV, TSV Rossach und FC Michelau II.



G-Jugend

Bei den G-Junioren ging es in der Runde Jeder-gegen-jeden knapp zu. Am Ende herrschte bei zwei Teams Punktgleichheit. Die Tordifferenz entschied zugunsten der SG Roth-Main die mit 13:2 Toren knapp vor dem FC Michelau II (11:1) lag. Die weiteren Plätze: 3. VfB Kulmbach, 4. FC Altenkunstadt, 5. SCW Obermain, 6. FC Michelau, 7. VfB Neuensee. cas