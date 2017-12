Zehnte Niederlage im elften Spiel für die SG Kunstadt/Weidhausen

War es das für die Landesliga-Damen der SG Kunstadt/Weidhausen? Diese Frage stellen sich Fans und die Mannschaft der SG nach der schmerzhaften 22:27 (14:14)-Heimniederlage gegen die Reserve des HSV Bergtheim. Denn auch wenn noch ausreichend Gelegenheit zum Punktesammeln besteht, gibt der derzeitige Leistungsstand der Handball-Damen wenig Anlass zur Hoffnung.



Landesliga Nord Frauen

SG Kunstadt/Weidhausen -

HSV Bergtheim II 22:27

Das liegt weniger am Potenzial des Prediger-Teams, als vielmehr an schwer nachvollziehbaren Aussetzern, mit denen sich die wacker kämpfenden Damen um Steffi Aust immer wieder selbst um den verdienten Lohn bringen. Natürlich ist die SG in dieser Saison sowohl von Verletzungen als auch von einem "Babyboom" betroffen, doch das erklärt nicht die spielerische wie mentale Auszeit, die sich das Team am Samstag zum wiederholten Male direkt nach dem Wiederanpfiff nahm. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeberinnen noch hoch motiviert und zielstrebig auf dem richtigen Weg, um sich dann in den ersten 15 Minuten der zweiten Spielabschnitts all das einzureißen, was man sich vorher mühsam aufgebaut hatte.

Dabei schien zu Beginn der erste Saisonsieg der SG an diesem Tag nicht nur möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich. Bergtheim leistete sich auffallend viele Fehler, während sich die SG im Angriff von allen Positionen aus gefährlich präsentierte und dann auch ins gegnerische Gehäuse traf. Mit der Einwechslung von Carina Halbig erhielt das Offensivspiel des HSV deutlich mehr Zug zum Tor und die Fehlerquote der SG näherte sich langsam der des Gegners an. Steffi Austs Treffer zum 14:14 mit dem Pausenpfiff machte dann noch einmal den Siegeswillen der Gastgeberinnen deutlich.

Doch nach der Pause war es mit der Herrlichkeit schnell vorbei. Sicherlich hatte sich Bergtheim in der Halbzeitpause vorgenommen, sein Glück über den Tempogegenstoß zu suchen, und war damit gegen konditionell abbauende SG-Damen erfolgreich, doch das erklärte nicht die Kopflosigkeit, mit der die SG in der Offensive die Gäste zusätzlich stärkte. Schlecht platzierte Würfe und einfache technische Fehler machten dem HSV das Torewerfen leicht.

Beim 15:22 (40.) dachten die heimischen Handball-Fans, es könnte nicht schlimmer kommen. Doch selbst die Tatsache, dass sich bei Bergtheim mit Rachel Wagner die einzige an den Obermain gereiste Torfrau verletzte, nutzten die Gastgeberinnen nicht. HSV-Feldspielerin Eva Fröhling begab sich zwischen die Pfosten und hatte da bis zur 45. Minute wenig Mühe, die schwachen SG-Würfe abzuwehren - darunter sogar zwei Strafwürfe.

Viel zu spät (16:24; 45.) wachte die SG dann über Fabienne Seufert auf, doch da war die Partie bereits entscheiden und das aus Sicht der SG so wichtige erste Endspiel um den Klassenerhalt verloren.

SGK: Fritz - Seufert 5, Röschlein 4, Lang 4, Klihm 3/3, Aust 2, Braun 1, Hümmer 1, Bauer 1, Pühlhorn 1, Held, Baier HSV: Wagner / Fröhling 2 - Halbig 5, Weber 4/1, Reichert 4, Deckert 4, Rösner 3, Schlosser 3, Fröhling 2, Zimmer 2, Nolte SR: Abel (MTV Stadeln) / Herpolsheimer (TV Erlangen-Bruck)