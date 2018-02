Vorgezogenes Endspiel um den Titel

Mit 13 Siegen in 13 Saisonspielen thront die HG Kunstadt als Tabellenführer über der Konkurrenz der Handball-Bezirksoberliga. Mit einem Sieg gegen den Verfolger aus Bayreuth würde die HGK dem Ziel Aufstieg deutlich näherkommen - und die Enttäuschungen der beiden Vorjahre vergessen machen. 2016 verlor die HG beide Endspiele gegen Rödental, 2017 ging der HSV Hochfranken aus den direkten Duellen als Sieger und Landesliga-Aufsteiger hervor.



Bezirksoberliga, Männer

HG Kunstadt -

HaSpo Bayreuth II

Wenn nicht jetzt - wann dann? Die leidgeprüften Kunstadter Fans hoffen, dass ihre Mannschaft am Sonntag um 16 Uhr die richtige Antwort auf dem Spielfeld der Obermainhalle geben wird. Auch wenn die Mannschaft in den vergangenen drei Jahren ausreichend Erfahrung im Umgang mit Endspielen um den "Meistertitel" der Bezirksoberliga gesammelt hat, hat die Partie gegen Verfolger HaSpo Bayreuth II eine ganz besondere Tragweite. Selten zuvor waren die Erfolgschancen der HGK so gut wie jetzt.



Und dennoch: Eine Heimniederlage könnte auch den finalen Knock-out für die Gastgeber bedeuten. Denn in diesem Fall würden HGK und HaSpo nach Verlustpunkten gleichauf liegen und Bayreuth wohl den direkten Vergleich für sich entscheiden. Die Kunstadter würden nach einer bisher überragenden Saison und bei vielleicht nur einer einzigen Niederlage am Saisonende Gefahr laufen, wieder mit leeren Händen dazustehen.



Daran verschwendet der Tabellenführer aber derzeit keinen Gedanken. Zu eindrucksvoll waren die Kantersiege gegen Rödental, Bamberg und Gefrees. Aber auch die Bayreuther gaben sich keine Blöße und blieben Woche für Woche an der HG dran.



Im Hinspiel im Oktober hatte die HGK einen schmeichelhaften 28:27-Auswärtserfolg geholt, bei dem HaSpo wenige Sekunden vor Schluss vom Siebenmeterpunkt aus den eigenen Erfolg hätte klarmachen müssen. Doch der Fehlwurf von Christoph Krapp und Hajck Karapetjans Treffer auf der Gegenseite brachten der HG den Sieg und somit die hervorragende Ausgangslage am Sonntag.



Einfaches Restprogramm

Holen die Kunstadter auch gegen Bayreuth zwei Punkte, dann ist ihnen bei vier Zählern Vorsprung und einem vergleichsweise einfachen Restprogramm der Titel bereits acht Spieltage vor Saisonende kaum noch zu nehmen.



Dass die HG das Zeug dazu hat, mussten sich die Bayreuther um die Ex-Kunstadter Michael Kropka und Joshua Höpp eingestehen, als sie vor zwei Wochen die Demontage des HC 03 Bamberg durch die HGK von der Tribüne der Obermainhalle aus beobachteten. Vor allem im Bereich Spieltempo hat die Andersson-Truppe zugelegt. "Das Zusammenspiel hat sich deutlich weiterentwickelt, auch abseits des Spielfeldes", sagt vor Kapitän Oliver Oester über das Erfolgsrezept der Kunstadter. mts