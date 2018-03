Unterhaltsames Derby der Reserven

Mit der geballten Erfahrung, die die Handballer des TV Weidhausen jahrelang in der Bezirksoberliga gesammelten hatten, sahen sich die Spieler der TS Lichtenfels II am Sonntagabend in der Mainfeldhalle konfrontiert. Vor einer handvoll Zuschauer trennten sich die Reserven beider Teams in der Bezirksklasse Mitte standesgemäß mit 37:25 (20:11) Toren.

Die Partie hatte nicht nur wegen der insgesamt 62 Tore einen hohen Unterhaltungswert. Zwar war der Tabellenletzte aus der Kreisstadt trotz eines überzeugenden Jonathan Rießner zu keinem Zeitpunkt ein wirklich gefährlicher Gegner, dennoch nahmen die TSler die Herausforderung an und kämpften in dem fair geführten Lokalderby bis zum Abpfiff unerschrocken. kag

Tore für den TV Weidhausen II: J. Lobenstein (9), C. Kübrich (8/1), C. Freitag (7), B. Haischberger (7/1), J. Gebhard (4), S. Kübrich (1), D. Kenzeln (1/1) / Tore für die TS Lichtenfels II: J. Rießner (10/3), Joris Rießner, B. Freiburg (je 5), P. Lauer. N. Fiedler (je 2), M. Macheleid (1) / SR: Heiko Jäckel