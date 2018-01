TVO-Frauen zum Verfolgerduell in Coburg

Zum Jahresauftaktspiel in der Bezirksliga gastiert die Mannschaft von Trainer Simon Schröck am Sonntag (17.15 Uhr) in der Coburger Angerhalle bei der dortigen TS. Möchte der TVO seinen sehr guten zweiten Tabellenplatz verteidigen, müssen zwei Punkte eingefahren werden.

Die TS Coburg sitzt den Schröck-Schützlingen im Nacken. Mit nur zwei Zählern weniger rangiert das Coburger Team auf Platz 3. Die Gastgeberinnen werden am Sonntag auf Wiedergutmachung für die hohe Niederlage aus der Vorwoche gegen Burgebrach aus sein und auch die 12:16-Vorrundenpleite gegen Oberwallenstadt wettmachen wollen. Man kann also davon ausgehen, dass die TSlerinnen hochmotiviert in die Partie gehen.

Simon Schröcks Mannschaft kann in Coburg allerdings nicht in bester Besetzung auflaufen: "Personell gesehen werde ich aus berufs- und studientechnischen Gründen ein paar Abstriche machen müssen. Aber wir werden trotzdem eine gute Mannschaft stellen können."

Die Einstellung der Oberwallenstadterinnen muss auf jeden Fall passen. Nur ungern erinnern sich die "Mädels" an den katastrophalen Auftritt in der Angerhalle in der vergangenen Saison. gü