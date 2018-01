TVO-Frauen zu lethargisch

Es lief einfach nicht bei den Bezirksliga-Handballerinnen des TV Oberwallenstadt, die im Verfolgerduell bei der TS Coburg etwas zu deutlich mit 11:18 (6:10) unterlagen.

Die TVOlerinnen waren in Coburg nicht in Bestbesetzung angetreten. Dies soll jedoch ihren schwachen Auftritt nicht entschuldigen. Gegen die gut gestaffelte TS-Abwehr rannte die Schröck-Mannschaft meist erfolglos an. Pass- und Fangfehler verhinderten, dass es überhaupt zum Abschluss kam. Ein 5:0 markierten die wendigen und konterstarken Coburgerinnen nach elf Minuten.



TVO erst nach 0:5 im Spiel

Erst zum Ende der ersten Hälfte gelangen den Gästen durch Johanna Püls, Nina Lausch und Aliska Nehling erfolgreiche Angriffe. Dem TVO kam außerdem zu Gute, dass Coburg teils gute Chancen liegen ließ. Nach der Pause (10:6) dauerte es eine Viertelstunde, bis der erste Treffer fiel, da die Torhüter bzw. Abwehrreihen aufmerksam waren.



Auf zwei Tore verkürzt

Mit den Toren zum 8:10 durch Nina Lausch und Lea Borchert wurde beim TVO Kampfgeist sichtbar (48.), der allerdings nur bis zum 9:11 anhielt (51.). Auch die Paraden von Kathrin Müller im Gästetor konnten die Angriffsschwäche des TVO nicht kompensieren. Die Gäste agierten viel zu lethargisch und mit wenig Struktur. Verlorene Bälle und schwache Abschlüsse nutzte die TS über die erste und zweite Welle zum klaren Heimsieg. gü

TVO: Müller - Gick (1), Lutter, Sünkel, Lausch (5/2), Borchert (1), Nehling (3), Glatzer, Schardt, Förster