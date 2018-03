TV Oberwallenstadt plant Sieg im letzten Heimspiel ein

Die Rollen dürften von Anfang an klar verteilt sein. Schließlich empfängt der Bezirksliga-Zweite den Träger der Roten Laterne. Der TV Ebersdorf konnte bisher noch keinen Punkt einspielen, darf aber natürlich nicht unterschätzt werden.

Die Oberwallenstadterinnen sollten auch in Bezug auf das relative knappe 19:14 aus dem Hinspiel gewarnt sein. "Wenn wir konzentriert unsere Leistung bringen", so TVO-Coach Simon Schröck, "dann werden wir Ebersdorf auch schlagen!" Um die Vizemeisterschaft weiter im Auge zu behalten ist ein Sieg auch Pflicht. Für die Oberwallenstadterinnen ist es das letzte Heimspiel der Saison. Dazu erhoffen sie sich zahlreiche Unterstützung. gü