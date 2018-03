TV Michelau will "Loisl" einen Sieg schenken

Der Michelauer Torhüter "Loisl" Müller hat fünf Jahrzehnte seines Lebens beendet, eine Zeit, in der er für die Handballer des TVM stets ein Fels in der Brandung war.

Gegner der neu formierten Mannschaft des TVM ist am Samstag (16 Uhr, Mainfeldhalle) die Reserve der HG Kunstadt. Auch wenn man den Michelauer Torhüter als Sportler und Mensch schätzt, so werden die Kunstadter den Gastgebern im vorletzten Spiel der Bezirksklassensaison den Sieg nicht kampflos überlassen.

Das weiß auch der Michelauer Trainer Hans Borchert, der unabhängig von Sieg und Niederlage mit seiner Mannschaft für Klaus Müller eine Überraschung vorbereitet hat. Aus diesem Grund wünscht sich der Michelauer Trainer auch, dass am Samstag um 16 Uhr möglichst viele Fans in die Halle kommen, um "Loisl" die Ehre zu erweisen.



Heide fehlt verletzt

Auf der Tribüne wird ein langer Weggefährte von Klaus Müller Platz nehmen müssen. Die Verletzung von Markus Heide ist so ernst, dass er in den letzten zwei Spielen der Saison gegen die HG Kunstadt und die TS Lichtenfels ausfallen wird. kag