Pascal Böhmer (in weiß) war der erfolgreichste Torschütze im Lokalderby des TV Michelau gegen die Reserve des TV Weidhausen. Hier kann er zwar in letzter Sekunde am Abschluss gehindert werden, doch am Ende standen für ihn sechs Treffer in der Torschützenliste. Foto: Klaus Gagel