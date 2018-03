TV Burgkunstadt überzeugt bei oberfränkischer Trampolin-Meisterschaft

Die oberfränkischen Mannschaftsmeisterschaften und der neu geschaffene Oldie-Cup im Trampolinturnen fanden in diesem Jahr in Bamberg statt.



Der Grippewelle geschuldet schickte der TV Burgkunstadt nur zwei Mannschaften an den Start. Die erste Mannschaft, bestehend aus Lea Werner, Lara Bornschlegel, Emelie Hahn und Janina Rupp, verfehlte das Podium knapp und wurde Vierte.



Auf dem sechsten Platz landete die zweite Mannschaft des TVB mit Eva Pensel, Nia Werner, Hanna Schlee, Lucie Steinlein und Leni Schlee.



Die Bayreuther TS wurde mit ihren Mannschaften Meister und belegte zudem noch Rang 3. Zweiter wurde der TSV 08 Kulmbach.



Beim Oldie-Cup hatten Männer und Frauen ab 30 die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Bei den Männern musste sich Horst Heuschmann vom TVB als Anfänger dem Bayreuther Bernd Meier geschlagen geben und wurde Zweiter. Bei den Damen zeigte Steffi Einbecker vom TVB als ehemalige Spitzenturnerin eine hervorragende Leistung und wurde nur knapp von Tina Kornatz vom TSV 08 Kulmbach auf den zweiten Platz verdrängt. Claudia Konrad und Nicole Tuma, die beide als Erwachsene erst vor kurzem mit dem Trampolinturnen begonnen hatten, wurden Vierte und Fünfte. krj