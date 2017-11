Turnerinnen aus dem gesamten Landkreis erfolgreich

Mehr als 250 Gerätturnerinnen des gesamten Turngaus Südoberfranken zeigten in Altenkunstadt und Bamberg an den Geräten Boden, Sprung, Barren und Schwebebalken ihr Können. Aus den Ergebnissen beider Wettkampftage wurden die Sieger der jeweiligen Altersklassen ermittelt. Die teilnehmenden Turnerinnen zeigten Leidenschaft und Können und präsentierten somit den Zuschauern Gerätturnen auf hohem Niveau.

Bei den jüngsten Teilnehmerinnen bis zum Jahrgang 2010 traten fünf Mannschaften an. Die Turnerinnen des MTV Bamberg holten sich sowohl in dieser Altersklasse als auch in der Altersklasse 2008 bis 2009 den ersten Platz.



TSL siegt klar bei Elfjährigen

Bei den Zehn- und Elfährigen gingen 13 Mannschaften an den Start. Besonders erfolgreich waren hier die Mädchen der TS Lichtenfels, die sich mit 470,50 Punkten noch vor dem TSV Burgebrach (430,55) und dem SC Memmelsdorf (454,40) den Sieg erturnten. Der TV Michelau (429,40) belegte den vierten Platz und der TSV Staffelstein (427,70) Rang 5.

In der Altersklasse 2004/05 siegte der TSV Staffelstein mit 487,00 Punkten deutlich. Die TS Lichtenfels (463,60) erreichte den vierten Platz, der TV Michelau (449,75) wurde Fünfter, der TV Altenkunstadt (435,45) Sechster und der TV Oberwallenstadt (426,30 Punkte) belegte den achten Platz.

Auch in den Jahrgängen 2002/03 waren die Turnerinnen aus dem Landkreis Lichtenfels erfolgreich. So ging der erste Platz an den TV Michelau (474,15), Rang 2 an den TV Altenkunstadt (467,90), Dritter wurde der TV Oberwallenstadt (457,10) und Sechster der TSV Staffelstein (443,70).

Besonders erfreulich war, dass auch zwei Damenmannschaften um Medaillen kämpften. Die Turnerinnen des SC Memmelsdorf (187,50) setzten sich hier knapp gegen den TSV Burgebrach (184,85) durch und freuten sich über den Titel. red