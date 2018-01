Turbine-Hallencup sammelt in Michelau für guten Zweck

Nach drei überaus erfolgreichen Jahren startet der "Turbine-Hallen-Cup", ein Hobbykicker-Fußballturnier, am morgigen Samstag in der Michelauer Mainfeldhalle in die vierte Runde. Veranstalter ist der FV Turbine Michelau. Durch das Engagement der jungen Leute konnten in den zurückliegenden drei Jahren bereits 24 747,25 Euro für die Aktiven Bürger Lichtenfels, den Hospizverein Lichtenfels und die Lichtenfelser Tafeln Plus gesammelt werden.

Der FV Turbine führt damit die Benefizaktion der Korbmachermönche fort, die durch ihre Aktivitäten rund 140 000 Euro zugunsten bedürftiger Mitmenschen und wohltätiger Organisationen eingespielt haben.

Die stattliche Spendensumme aus beiden Aktionen rührt nicht nur daher, dass sich die teilnehmenden Teams mit ihren Einzelspenden zu übertreffen suchen. Auch von Seiten der Zuschauer sowie von einzelnen Sponsoren wird der Spendentopf gefüllt.

Für das Hallenturnier 2018 fand eine Facebook-Umfrage statt. Das Ergebnis war eindeutig. Die diesjährige Spendensumme soll der Aktion "Helfen macht Spaß" und dem Tierheim Lichtenfels zu Gute kommen. Turnierbeginn ist um 8.30 Uhr, die Vorrundenspiele dauern bis 15 Uhr. Das Finale ist um 17.55 Uhr angesetzt.

Zu den Höhepunkten des Tages zählt das Einlagespiel der Werkstätten Sankt Josef gegen den FC-Bayern-Fanclub Michelau. Um 17.10 Uhr lässt der Fanfarenzug Lichtenfels die Mainfeldhalle beben.

Ein Blick auf die teilnehmenden 20 Teams lässt packende Zweikämpfe und spannende Torraumszenen erwarten. Hinter den zum Schmunzeln anregenden Fantasienamen verbergen sich oft erfahrene Kicker, die auf den Fußballplätzen der Region einen Namen haben. Für sie alle ist der Turbine-Hallencup eine willkommene Abwechslung in der Winterpause.

Mit von der Partie sind so bekannte Teams wie Cosmos Korches, der Turniersieger des Vorjahres, Ajax Lattenstramm, der FC Siewillja, Lok Lichtenfels, SC Hütte oder Sancho Pancho, um nur einige der kampferprobten Gladiatoren zu nennen.

Jeder, der als Zuschauer an diesem Turnier teilnimmt, darf sich nicht nur auf packenden Sport freuen, er leistet auch einen wertvollen sozialen Beitrag der ausdrücklich den Hilfsorganisationen aus der Region zu Gute kommen soll. Also "Auf geht's in die Mainfeldhalle, kag