TSV Lahm feiert wichtigen Heimsieg

Mit dem 5:3-Heimsieg gegen Germania Marktbreit erhält sich die Männermannschaft von Sportkegel-Regionalligist TSV Lahm die Chance auf einen Platz im Tabellenmittelfeld.

Ohne Siegchance waren die TSV-Damen in der Regionalliga-Partie bei Dreieck Schweinfurt.



Regionalliga, Männer

TSV Lahm -

Germania Marktbreit 5:3

Alle drei Duelle endeten mit 1:1-Mannschaftspunkten, wobei der TSV Lahm seinen Holzvorsprung stets erweiterte. In den Startpaarungen siegte TSV-Spieler Steffen Engelhardt (524 Holz) gegen das Duo Frank Wille/Yannick Haaf (467) mit 4:0 Satzpunkten. Edwin Zang (508) verlor durch seinen einzigen Fehlwurf im ersten Satz und zog mit 113, 123, 125 und 147 Kegeln bei 1,5:2,5 Satzpunkten gegen Roland Knieling knapp den Kürzeren. Dennoch hatte der TSV hier bereits einen Vorsprung von 78 Kegeln erspielt. In der Mittelgruppe gewann Tobias Böhm (505 Holz) bei 2:2 Satzpunkten gegen Christian Rüth (484). Obwohl er das beste Ergebnis der Heimmannschaft warf, verlor Daniel Stang (546 Holz) mit 1:3 gegen den Tagesbesten Eberhard Knöchel (560).



Das heimische Schlussduo hätte es bei 85 Kegeln Vorsprung leicht gehabt, ein Unentschieden zu sichern, doch der TSV benötigte einen Sieg. Zwar verlor Ralf Dierauf (503 Holz) bei 2:2 Satzpunkten gegen Markus Lohmüller (507), doch mit einem 3:1-Erfolg gegen Ernst Karl Haaf machte Helmut Lutter, der sehr gleichmäßig 121, 129, 122 und 126 Kegel spielte, den Gesamtsiegt des TSV Lahm perfekt.



Statistik

S. Engelhardt - Wille/Y. Haaf 4:0 (524:467)

E. Zang - Knieling 1,5:2,5 (508:487)

T. Böhm - Rüth 2:2 (505:484)

D. Stang - Knöchel 1:3 (546:560)

R. Dierauf - Lohmüller 2:2 (503:507)

H. Lutter - E. Haaf 3:1 (498:490)



Regionalliga, Frauen

Dreieck Schweinfurt -

TSV Lahm 6:2

Die Regionalliga-Damen des TSV Lahm mussten in Schweinfurt eine klare 2:6-Niederlage (2968:2875) hinnehmen. In den Startpaarungen war Lisa Sauerhammer (472) efolgreich. Sabine Kochmann zog mit 493 Kegeln bei 2:2 Satzpunkten gegen Melanie Jelitte (523 Holz) den Kürzeren. Auch in der Mittelgruppe holten die Gäste ein Unentschieden heraus und der Kegel-Rückstand hielt sich noch in Grenzen. Sandra Schnitker (468 Holz) siegte gegen Ute Pfaff (436), doch Meike Berumen-Garcia (484 Kegel) war chancenlos gegen die Tagesbeste aus Schweinfurt, Rebecca Weber (539). In den Schlussduellen hatten die Gäste nichts mehr zu bestellen. Natalie Müller (448 Holz) verlor mit 0:4 Satzpunkten deutlich gegen Monika Weber (497) und Martina Vondran hatte mit 1,5:2,5 Satzpunkten gegen Kristin Ditterich (501) knapp das Nachsehen. lipp



Statistik

Sauerhammer - Spindler 1:3 (472:499)

Jelitto - Kochmann 2:2 (523:493)

R. Weber - Berumen-G. 4:0 (539:484)

Pfaff - Schnitzker 1:3 (436:468)

M. Weber - Müller 4:0 (497:448)

Ditterich - Vondran 2,5:1,5 (501:483)