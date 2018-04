TSV Ebensfeld will sich bei SpVgg Ebing revanchieren

Im Hinspiel des Bezirksliga-Derbys zwischen dem TSV Ebensfeld und der SpVgg Ebing glichen die Ebensfelder kurz nach der Pause zum 1:1 aus. In der Folge wurde ein Ebinger mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, doch der TSV schaffte es nicht, den Sack zuzumachen und wurde dafür mit einem späten Gegentreffer zum 1:2-Endstand bestraft. Dafür wollen sich die Ebensfelder heute Abend (18 Uhr) revanchieren.



Bezirksliga West, Männer

SpVgg Ebing - TSV Ebensfeld

Die Ebinger brachten am Samstag das Kunststück fertig, den bis dato zu Hause ungeschlagenen FC Mitwitz mit 3:2 zu besiegen - trotz einer halben Spielzeit in Unterzahl. Das Erfolgsrezept der SpVgg war eine kompakte Abwehr mit durchdachten Vorstößen. Dieses Konzept muss der TSV nun durchbrechen, will er weiter wichtige Punkte für den Abstiegskampf sammeln.



Auch die Ebensfelder waren am Karsamstag erfolgreich: Dem abstiegsgefährdeten TSV gelang ein hart erkämpfter 1:0-Überraschungssieg bei der viertplatzierten DJK Bamberg II. Kampf und Einsatz werden die Ebensfelder auch beim Derby benötigen, wenn sie sich beim Tabellenneunten einen Dreier abholen wollen.



Der TSV steht derzeit auf Rang 13, einem Abstiegsrelegationsplatz. Zum rettenden elften Rang fehlen vier Punkte.