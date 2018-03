TSV Ebensfeld muss ohne Kapitän ins Kellerderby

Nach dem 0:4-Heimdebakel vor zwei Wochen gegen den FC Mitwitz steht dem Bezirksligisten TSV Ebensfeld das wohl wichtigste Spiel der Rückrunde bevor: Der Tabellenvorletzte Bosporus Coburg kommt am Sonntag (15 Uhr) zum Kellerderby nach Ebensfeld. Gewinnt der TSV (13. Platz) dieses Match, setzt er sich um fünf Punkte von den direkten Abstiegsplätzen ab und verkürzt den Anschluss an das rettende Ufer, den 11. Rang. Zudem wäre ein Dreier für den TSV nach drei sieglosen Spielen in Folge ein wichtiger Befreiungsschlag.



Die Tabellen- und Ortsnachbarn SpVgg Ebing (9.) und FC Oberhaid (8.) treffen sich zum Derby in Ebing. Die SpVgg Lettenreuth will mit einem Heimsieg gegen den Siebten SV Merkendorf den Abstand auf die Abstiegsrelegationsplätze ausbauen.



Bezirksliga Oberfranken West

SpVgg Ebing -

FC Oberhaid

Beide Mannschaften haben heuer noch kein Pflichtspiel bestritten. Es wird spannend zu sehen, welches Team besser aus den Startlöchern kommt.



Für die SpVgg Ebing um Trainer Heiner Dumpert ist dieses Match richtungsweisend, da die Mannschaft nur drei Punkte Vorsprung zu den Abstiegsrelegationsplätzen hat. Punkte gegen den Abstieg will aber auch FCO-Coach Alex Stretz sammeln. Oberhaid trennen sechs Punkte von den Relegationsplätzen.



Ebing will den Heimvorteil nutzen, um Revanche für die 1:2-Hinspielniederlage zu nehmen.



TSV Ebensfeld -

Bosp. Coburg

Bei den Coburgern haben sich in der Winterpause vier Akteure verabschiedet, darunter der starke Abwehrspieler Ertan Sener (FC Coburg). Zwei Fußballer kamen hinzu. Da beide Mannschaften dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen, ist ein kampfbetontes Spiel zu erwarten.



Ein Handicap für die Hausherren ist der Ausfall des länger verletzten Kapitäns Kevin Popp; diesen muss die Mannschaft nun kompensieren. Ein Unentschieden, wie beim 2:2 im Hinspiel, wäre für beide Teams zu wenig.



SpVgg Lettenreuth -

SV Merkendorf

In Lettenreuth treffen die beiden einzigen Mannschaften der Liga aufeinander, die bereits zwei Begegnungen nach der Winterpause absolviert haben. Die SpVgg gewann ihre Partie gegen die DJK Bamberg II (2:1), verlor aber zuletzt mit 1:3 in Mönchröden. Erfolgreicher waren die Gäste aus Merkendorf: Nach dem 1:0-Auswärtssieg bei der DJK trotzte der SV mit einem 5:5 auch dem FCE Bamberg einen Punkt ab - verspielte dabei aber gleich zweimal eine Zwei-Tore-Führung.



Anders als zu Saisonbeginn ist eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten, denn die Hausherren haben sich seitdem gewaltig gesteigert. Im Hinspiel unterlagen die Lettenreuther knapp mit 2:1. Dafür will sich die erstarkte SpVgg nun revanchieren.