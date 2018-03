TSV Ebensfeld braucht den Derbysieg

Von Gerd Fahner



Im Bezirksliga-Derby beim TSV Breitengüßbach geht es für den TSV Ebensfeld gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf - der allerdings bereits sieben Punkte mehr gesammelt hat. Lettenreuth will beim TSV Möchröden an seinen starken Start in die Restsaison (bereits zwei Siege) anknüpfen. Die SpVgg Ebing muss beim zweitplatzierten FC Coburg ran.



TSV Mönchröden -

SpVgg Lettenreuth

Einen hervorragenden Start in die Restsaison legte der Aufsteiger aus Lettenreuth hin. Die Akteure von Spielertrainer Florian Eberth siegten aufgrund einer engagierten Vorstellung gegen die DJK Bamberg II mit 2:1 - ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Lettenreuther überzeugten vor allem mit Kampfgeist, den sie auch bei den Mönchen an den Tag legen müssen, um einen Auswärtssieg einzufahren.



Für den TSV ist es das erste Spiel nach der Winterpause. Damit haben die Gäste den Vorteil, mit einem Erfolgserlebnis anzureisen. Die Hausherren (8. Platz) haben zwei Punkte mehr auf dem Konto als die SpVgg (10.). So könnten die Gäste die Mönchrödener mit einem Dreier überholen. Zufrieden dürften sie auch mit einem Unentschieden sein, wie beim 3:3 im Hinspiel.



FC Coburg - SpVgg Ebing

Nachdem die Nachholbegegnung aus der Hinrunde beim SV Merkendorf ausgefallen ist, steht der SpVgg Ebing nun zum Start in die Restsaison ein schweres Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten bevor. Die Coburger peilen den Wiederaufstieg unter ihrem Trainer Mattias Christl an. Dafür haben sie sich mit dem Abwehrspieler Ertan Sener (Bosporus Coburg) verstärkt. Mit acht Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage weißt der FC eine sehr starke Heimbilanz auf. So werden sich die neuntplatzierten Gäste einiges einfallen lassen müssen, um nicht wieder so unter die Räder zu kommen wie bei der 0:4-Pleite im Hinspiel.



TSV Breitengüßbach -

TSV Ebensfeld

Eine böse Überraschung gab es für den TSV Ebensfeld am vergangenen Sonntag: Im Nachholspiel gegen den FC Mitwitz setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage. Die Leistung des TSV-Teams war aber nicht so schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Die Mitwitzer hatten nur ein leichtes Chancenplus, waren aber deutlich effektiver und nutzten die Fehler des Gegners gnadenlos aus, ganz im Gegensatz zu Ebenfsfeld.



Im Derby beim TSV Breitengüßbach geht es für die Ebensfelder um Trainer Klaus Gunreben gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Allerdings haben die Güßbacher bereits sieben Punkte mehr auf ihrem Konto als die Gäste. So ist ein Sieg für die Ebensfelder in diesem Spiel besonders wichtig. Gegen den offensivstarken Gegner muss Ebensfeld hinten kompakt stehen und kontrolliert in den Angriff gehen; sonst läuft das Team Gefahr, trotz starker Offensive zu unterliegen - wie bei der 3:5-Niederlage im Hinspiel.