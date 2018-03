TSL-"Zweite" mit Remis im Derby

Ganz knapp schrammten die gut besetzten Handballer der TS Lichtenfels II zum Saisonabschluss der Bezirksklasse am Derbysieg über den TV Michelau vorbei. Am Ende hieß es 28:28 (15:14), wobei die Korbstädter nie in Rückstand lagen.

Die Lichtenfelser Reserve erspielte sich in der ersten Halbzeit dank ihrer sehr guten Abwehr und Top-Reaktionen von Andreas Lutz im Tor eine klare Fünf-Tore-Führung. Michelau fand erst nach und nach ins Spiel. Nach schönen Kontern von Kevin Nichols und platzierten Treffern von Philipp Tschran und Daniel Pfaff verkürzte der TVM bis zur Halbzeit auf 14:15.



Freundschaftlich geführtes Spiel

Das sehr fair und freundschaftlich geführte Derby bot auch im zweiten Abschnitt einen spannenden Verlauf. Obwohl beim Gast Peter Pawlik verletzt ausschied, blieb dessen Team ein Gegner auf Augenhöhe. Den ersten Ausgleich (19:19, 38. Min.) markierte Markus Meyer. Und nur den herausragenden Paraden von TSL-Torwart Jonas Ottolinger war es zuzuschreiben, dass die Bezirksliga-Reserve nicht in Rückstand geriet.

Während der TSL-Angriff immer wieder mit hervorragenden Anspielen von Andreas Kraus auf Kreisläufer Jonathan Rießner glänzte und Leon Geuer seine Rückraumwürfe sicher unterbrachte, setzte Michelau durch Rudi Eisele und dem dynamischen Philipp Tschran weiter nach. Letzterer war es auch, der 25 Sekunden vor Ende den 28:28-Ausgleich markierte. gü



Die Statistik

TSL II: Lutz, Ottolinger - Brunner (2), Mahler (4), Geuer (5/1), Jon. Rießner (6/1), Mi. Macheleid (4), Kraus (6), Jor. Rießner (1) / TVM: Müller, Heide - Pfaff (2), Böhmer, Nichols (2), Tschran (10/3), Bernecker (3), Günther (1), Pawlik (2), Fiedler (1), R. Eisele (3), Meyer (4)