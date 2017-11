TSL hält im Reservenduell eine Hälfte mit

In den ersten 30 Minuten wehrte sich die jungen Lichtenfelser noch tapfer gegen die routinierte Weidhausener "Zweite". Johannes Neder und Leon Geuer erzielten für die Gastgeber zweimal den Anschlusstreffer, bevor sich die Gäste mit 10:5 absetzten.

An TVW-Torwart Lars Urbach bissen sich die Korbstädter die Zähne aus. Und auch im Angriff spielte der Gast mit Bernd Haischberger, Jens Lobenstein und Christian Kübrich seine Routine aus. Brachten Geuer und Imran Cakir die TSL bis zur Halbzeit noch auf zwei Tore heran, musste der Gastgeber nach dem Seitenwechsel die Übermacht des Gegners anerkennen. Besonders über außen gelang Weidhausen II ein Tor nach dem anderen, nachdem Urbach mustergültige Gegenstoßpässe gespielt hatte. Das Unheil nahm für die Korbstädter bis zum 15:29 seinen Lauf. gü

TS Lichtenfels II: Ottolinger, Eller - Cakir (2), Jonathan Rießner (1), Joris Rießner (3/1), Geuer (4), Neder (1), Lange (1), Will (1, Lauer (2) / TV Weidhausen II: Urbach - Bornitzky, St. Kübrich, Haischberger (6), Held (1), Schlosser, Lobenstein (7), Kenzel (2), Chr. Kübrich (10), Bauer (3)