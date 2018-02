TSL blamiert sich gegen Schlusslicht

Von Heike Günther



Einfach waren die Bedingungen nicht, unter denen die Handballer der TS Lichtenfels beim Bezirksliga-Schlusslicht ASV Pegnitz antraten: Zu den krankheitsbedingten Ausfällen von Leon Geuer, Mario Macheleid, Johannes Neder und Philipp Mahler kam noch Philipp Rödel, der sich im Aufwärmen verletzte.



Das rechtfertigt aber dennoch nicht den blamablen Auftritt, der zur deutlichen 22:32-Niederlage des Tabellendritten gegen das Kellerkind führte.



Bezirksliga, Herren

ASV Pegnitz -

TS Lichtenfels 32:22

Entsprechend ungehalten war TS-Spielertrainer Cornelius John ob des Auftritts seiner Mannschaft: "Heute ist alles schiefgelaufen, was schiefgehen kann." Bei seinem Team vermisste er vor allem die Kampfbereitschaft: "Ich hätte akzeptiert, wenn wir das Spiel verlieren, aber jeder gekämpft hätte bis zum Umfallen. Aber außer Lukas Will, der als 17-Jähriger in der Rückraummitte ins kalte Wasser geworfen wurde, hier gut Regie geführt und sich gute Würfe genommen hat, hat keiner Körpersprache und Willen zum Sieg gezeigt!"



So hatten die Pegnitzer von Beginn an ein leichtes Spiel. Die Verteidigung der TSL war sehr löchrig, was der ASV gnadenlos ausnutzte: Nach fünf Minuten lagen die Gastgeber bereits 4:1 in Front. Auch auf die Torhüter der Lichtenfelser war an diesem Tag nicht wirklich Verlass. Zwei kleine Zwischenspurts zum 5:6-Anschluss (9. Minute) durch Johannes Söllner und zum 8:10 (17.) durch Lukas Tremel ließen etwas Hoffnung für die Gäste aufkommen. Doch diese wurde durch die katastrophale Leistung in der Deckung schnell wieder begraben. Zum Seitenwechsel lagen die Lichtenfelser mit 10:16 zurück.



Hätte die TSL in der zweiten Hälfte ihre gewohnte Leistung abgerufen, wäre der Rückstand noch aufzuholen gewesen. Stattdessen nahmen die Fehler in der Abwehr noch zu und beim 10:20-Rückstand (35.) war die Partie bereits entschieden.



Bei den mannschaftlich geschlossen auftretenden Pegnitzern waren Alexander Deinzer, Bastian Steffens oder auch Marc Folwarzcny immer wieder sichere Torschützen, die den Vorsprung kontinuierlich ausbauten. In der Schlussphase half den Lichtenfelsern oft nur noch die Notbremse in der Abwehr, so dass Pegnitz mit mehreren sicher verwandelten Siebenmetern die hohe Führung bis zum 32:22-Endstand hielt.



TS Lichtenfels: Ottolinger/Renner - Tremel (9 Tore/2 Siebenmeter), Schulze (3), Rießner (3), Söllner (2/1), M. Rödel (2 Tore), Brunner (2), Will, Opitz (1).

ASV Pegnitz: Bradl/Sebald - A. Deinzer (12/6), Steffens (5), Müller (2), Brendel (2), Rosam (2), Folwarzcny (2), Winter (2), Traßl (2), Seybold (1), Quoika (1), J. Deinzer (1).