TS Lichtenfels will Rang 3 sichern

Beide Mannschaften haben in dieser Bezirksliga-Saison sechs Siege geholt und je viermal verloren, in der Tabelle trennen die TS Lichtenfels (3. Platz ) und die TS Coburg (4.) nur sechs Treffer - am Samstag (18 Uhr) kommt es zum direkten Duell. Und die Lichtenfelser haben im Heimspiel etwas gut zu machen.



Bezirksliga, Männer

TS Lichtenfels -

TS Coburg

Die Gastgeber um die Spielertrainer Philipp Rödel und Cornelius John wollen mit einem Heimsieg den dritten Platz festigen und blicken zudem noch mit jeder Menge Wut im Bauch auf das Hinspiel in Coburg. In der Vorrunde handelten sich die Lichtenfelser dort die erste Saisonniederlage ein, die mit 26:29 relativ knapp ausfiel. Sehr viele Unkonzentriertheiten und eine schwache Leistung in der Defensive waren damals die Schwachstellen der TSL. Vor allem Björn Finzel und Johannes Kempf hatten dies ausgenutzt. Das Duo erzielte zusammen 15 der insgesamt 29 Coburger Treffer.

Nun gibt sich der Lichtenfelser Trainer Philipp Rödel kampfeslustig: "Wir sind heiß auf die Revanche." Selbstvertrauen für das Spitzenspiel holte sich seine Mannschaft unter anderem in der Vorwoche. Die Lichtenfelser präsentierten sich beim deutlichen 34:26-Heimsieg gegen den TV Münchberg II in herausragender Form und glänzender Spiellaune. Durch die gleichzeitige 26:29-Heimniederlage der Coburger gegen den TSV Hof übernahmen die Korbstädter Rang 3 in der Bezirksliga-Tabelle. Und an die Top-Leistung vom Spiel gegen die Münchberger Reserve müssen die TSL-Abwehr und -Torhüter anknüpfen, um dem starken Rückraum der Gäste um Finzel Paroli bieten zu können.

"Die mannschaftliche Geschlossenheit, Team- und Kampfgeist sollen Schlüssel zum Erfolg werden", fordert Rödel, doch er muss eventuell auf dem Feld auf seinen Spielertrainer-Kollegen verzichten. Der Einsatz von Cornelius John ist fraglich. Er wird aber auf jeden Fall von der Bank aus Kommandos geben.



Derby in der Bezirksklasse

Zum Bezirksklassen-Derby zwischen den Männern der HG Kunstadt II und der TS Lichtenfels II kommt es am Sonntag (18 Uhr) in der Burgkunstadter Obermainhalle. Die TSL-Reserve peilt gegen den favorisierten Gastgeber eine Überraschung an.