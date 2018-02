TS Lichtenfels will den dritten Sieg in Folge

Mit viel Glück und in letzter Sekunde hatten die Handballer der TS Lichtenfels in der Bezirksliga-Hinrunde dem TSV Hof die Punkte abgeknöpft. Am Samstagabend um 18 Uhr treffen die beiden Kontrahenten wieder aufeinander.



Bezirksliga, Männer

TS Lichtenfels -

TSV Hof

Die Lichtenfelser Spielertrainer Philipp Rödel und Cornelius John sagen vor diesem Duell: "Nach den Heimsiegen gegen Münchberg II und Coburg wollen wir jetzt die dritte Begegnung in Folge für uns entscheiden. Wenn wir an die bisher gezeigten Heimspielleistungen anknüpfen, werden wir auch starke Hofer schlagen können."



Der dritte Tabellenplatz ist der Lohn für die Leistungen der John/Rödel-Truppe in den vergangenen Wochen. Auf das Führungsduo Hochfranken II und Bamberg II hat die TSL vier Punkte Abstand, zum Vierten TS Coburg sind es zwei. Der TSV Hof (5.) könnte mit einem Sieg zur TSL aufschließen. Die Gäste haben ihre drei Spiele im Jahr 2018 alle gewonnen. Mit Richter und Rudisch haben sie zwei der besten Torschützen der Liga im Team, die die Lichtenfelser mächtig unter Druck setzen können.

TSL-Spielertrainer John plagen leichte Knieprobleme, er wird voraussichtlich nicht spielen. Ähnliche Beschwerden bei Wolfgang Schulze haben sich hingegen aufgelöst und Ferdinand Brunner trainiert wieder regelmäßig.

Es ist das vorerst letzte Heimspiel, bevor die TSL dreimal auswärts antreten muss. Erst am 10. März findet das nächste Spiel vor Heimpublikum statt.



Bezirkslasse Mitte, Männer

TS Lichtenfels II -

HG Kunstadt II

Die zweite Männermannschaft der TS hat in der Bezirksklasse ebenfalls Heimrecht. Sonntag um 14.45 Uhr steht das Derby mit der HG Kunstadt II an. Die Gäste sind Favorit. gü