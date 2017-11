TS Lichtenfels verpasst Aufstieg in die Regionalliga

Am Sonntag fand das Saison-Finale in der Kunstturn-Bayernliga in Buttenwiesen statt. Mit einem Kader von sieben Turnern ging die TSL motiviert an den Start. Die Latte hat sich das Team hoch gelegt: Zum einen sollte der TV Rehau in der Gesamttabelle geschlagen werden - dafür wäre der Tagessieg mit mindestens 1,6 Punkten Vorsprung auf den TV Rehau nötig gewesen. Zum anderen sollte damit der Wiederaufstieg in die Regionalliga erreicht werden.



Rehau von Beginn an vorne

Das Team startete den Wettkampf am Sprung. Hier sollten schon die ersten drei Punkte Rückstand auf den TV Rehau erfolgen. Julian Kochhafen zeigte einen sauberen, gestreckten Tsukahara und brachte die ersten 12,30 Punkte ein. Patrick Schneider und Benedikt Zipfel zeigten jeweils einen gehockten Tsukahara. Schneider erhielt dafür 11,10 Punkte, Zipfel ließ aufgrund grober Landungsfehler einige Zehntel auf der Strecke und bekam 10,50 Punkte. Mathias Mohr stürzte bei der Landung seines gehockten Tsukaharas, weshalb sich die Turner für den ersten Joker entschieden. Hannes Weisser zeigte den gleichen Sprung mit unsauberer Landung und steuerte damit 10,20 Punkte bei.



Am Barren gab es nichts zu beanstanden: Kochhafen (12,70), Georg Großmann (12,80), Schneider (12,30) und Markus Höhlein (12,00) zeigten fehlerfrei durchgeturnte Übungen. Zwar musste hier der Hauptkonkurrent Rehau einige Patzer vermelden - die Kampfrichter meinten es jedoch gut, weshalb die TSL nur einige Zehntel aufholen konnte.



Am Reck gingen die gewonnenen Zehntel jedoch wieder verloren. Kochhafen patzte beim Weiler, musste daher neu zum Weiterturnen ansetzen und erhielt auf seine Übung nur 9,80 Punkte. Da kein sicherer Reck-Joker mitreiste, floss die Wertung in das Endergebnis ein. Schneider (12,00), Benedikt Zipfel (11,30) und Großmann (12,20) zeigten ihre Übungen dagegen ohne Fehler.



Kleine Fehler kosten Punkte

Die zweite Wettkampfhälfte startete am Boden. Zipfel begann, zeigte eine saubere Übung und legte mit 12,00 Punkten vor. Auch Kochhafen, Schneider und Weisser turnten ihre Übungen sauber durch und steuerten 12,90, 12,35 und 11,15 Punkte bei. Da trotz der sauberen Ausführung bei allen vier Turnen leichte Standfehler zu vermelden waren, blieben erneut einige Zehntel auf der Strecke.

Das Pauschenpferd sollte nun endgültig das hoch gesteckte Ziel in unerreichbare Ferne rücken lassen. Zipfel startete, lieferte zunächst eine gute Leistung ab, musste dann allerdings das Gerät verlassen. In der Hoffnung, dass die anderen drei Turner inklusive der Joker ihre Übungen fehlerfrei zeigten, entschied man sich für den zweiten Joker.



Hierfür ging Höhlein ans Gerät. Er patzte jedoch auch mehrere Male und erhielt nur 7,65 Punkte. Auch Großmann zeigte seine Übung nicht fehlerfrei und verließ ebenfalls das Gerät. Dafür gingen 7,90 Punkte in das Endergebnis ein. Lediglich Schneider (10,85) und Kochhafen (12,25) turnten sauber durch. An dieser Stelle war dann spätestens der Tagessieg abgeschrieben, denn der TV Rehau erturnte am Pauschenpferd knappe sechs Punkte mehr.



Zuletzt folgten die Ringe: Höhlein erzielte mit seiner abgespeckten Übung 11,30 Punkte. Zipfel stürzte bei der Landung, fuhr aber dennoch 11,80 Punkte ein. Kochhafen und Schneider überzeugten hier mit 12,60 und 13,20 Punkten. Damit zog die TS Lichtenfels, die bis zu den Ringen auf Platz drei lag, noch an der TG Prittriching-Moorenweis vorbei und nahm Platz 2 für sich ein.

Auch wenn das Finale anders endete als erhofft: Das Team, das im Gegensatz zu anderen Vereinen nur Turner aus den eigenen Reihen einsetzt, zeigte über die Saison hinweg respektable Leistungen. Mit vier Routiniers im Liga-Geschehen und den drei Zugängen aus der Saison 2016 ist es vielleicht besser, noch eine Saison lang in der Bayernliga Erfahrungen zu sammeln und die Übungen weiter auszubauen, bevor man wieder in der Regionalliga mitmischt.



Jedenfalls sollte diese Niederlage neue Motivation und Trainingsehrgeiz schaffen, um vielleicht in der Saison 2018 noch einmal um den Aufstieg in die Regionalliga mitzukämpfen.



Endstand

1. TV Rehau 34 Ligapunkte, TS Lichtenfels 30, 3. TG Prittriching-Moorenweis 28, TV 1860 Fürth 20, 5. SV Lohhof 4, TSV Exquisa Weilheim 4