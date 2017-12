TS Lichtenfels verliert bei Höfners Abschied

Die Handballmänner der TS Lichtenfels erwischten zum Jahresabschluss in der Bezirksliga einen schlechten Tag. Für Rückraumspieler Jonas Höfner, für den das Auswärtsduell bei der HSG Rödental/Neustadt II berufsbedingt das letzte im Trikot der Lichtenfelser gewesen ist, war es kein erfolgreicher Abschluss seiner langjährigen Handballkarriere bei der TSL. Die 25:28 (16:16)-Niederlage war zweifellos vermeidbar.



Bezirksliga Ofr. Männer

HSG Rödental/Neust. II -

TS Lichtenfels 28:25

Die Bilanz von TSL-Spielertrainer Philipp Rödel, der selbst wegen einer Platzwunde außer Gefecht war, fiel ernüchternd aus: "Wir waren nie richtig wach und haben uns vom Spiel der HSG II einlullen lassen. Wir haben uns selbst ein Bein gestellt." Die Partie hatte einen ausgeglichenen Verlauf. Beide Abwehrreihen zeigten Schwächen, so dass nach zehn Minuten schon ein Spielstand von 7:5 für die Gastgeber feststand. Der Angriff der TSL zeigte wenig Struktur. Mit Einzelaktionen des Rückraums um Jonas Höfner, Cornelius John und Lukas Tremel und überdies guten Akzenten von Rechtsaußen Wolfgang Schulze erarbeiteten sich die "Turner" bis zum Halbzeitpfiff den 16:16-Gleichstand.

Spielerische Glanzpunkte waren auch in der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten selten zu sehen. Zudem häuften sich die technischen Fehler auf beiden Seiten, der Kampf bestimmte die Partie. Rödental/Neustadt II kam sehr gut aus der Kabine zurück und ehe sich die TSL versah, lag sie schon mit vier Toren zurück (16:20/38.). Torwart Wolfgang Eller sorgte mit spektakulären Paraden dafür, dass das Duell wieder an Spannung zunahm. Wolfgang Schulze wurde indes im Angriff immer wieder gut freigespielt und nutzte seine Chancen konsequent. Die Aufholjagd der Lichtenfelser wurde nach einem Heber von Höfner schließlich mit dem Ausgleich zum 23:23 gekrönt (50.).

Mit dem glücklichen Treffer zum 26:25 für die Gastgeber (57.) und in Überzahl machte die HSG II letztlich alles klar. HSG-Schlussmann Robert Fleischmann vereitelte in der spannenden Endphase beste Chancen der Gäste und hatte am 28:25-Heimerfolg großen Anteil. gü