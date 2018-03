TS Lichtenfels sorgt für eine Überraschung

Beim hochfavorisierten Tabellenzweiten HC Bamberg II nahm die Mannschaft des Spielertrainer-Gespanns Cornelius John und Philipp Rödel überraschend die Punkte mit. Und mit 34:23 (18:11) triumphierten die TSler in einer Deutlichkeit, die sich die kühnsten Optimisten wohl nicht vorgestellt hatten.

Einer mit 14 Mann stark besetzten Bamberger Mannschaft stand eine nur mit drei Wechselspielern angetretene TS Lichtenfels gegenüber. Quantität war in dieser Partie allerdings kein Vorteil. Nur in der Anfangsphase überzeugten die HCler und markierten eine 5:3-Führung (8. Min.).



TSL-Abwehr stehte besser

Die John/Rödel-Mannen stellten sich in der Folgezeit in der Abwehr besser auf die HCB-Angriffe ein, machten in der Mitte dicht und ließ die Gastgeber nur über die Außenspieler abschließen. Hier jedoch waren die TSL-Torhüter Tim Renner und Michael Macheleid bärenstark. Beim 9:9 (18.) begann die "Show" der TS Lichtenfels.

Der 8:0-Lauf kam durch ausgezeichnete Konter über Wolfgang Schulze, sichere Treffer von Leon Geuer und Maximilian Rödel zustande. Die vielen mitgereisten TSL-Fans kamen kaum aus dem Jubeln heraus. Erst ein Strafwurf durch Andreas Hornberger zum 10:16 (28.) beendete die 13-minütige Durststrecke des Favoriten.



Gute Torverteilung der Lichtenfelser

In der zweiten Halbzeit lief die Zeit für die Lichtenfelser. Die Abwehr der Bamberger Reserve wies große Lücken auf und im Angriff agierten die HCler planlos. Die Gäste indes hatten eine sehr gute Torverteilung, verteidigten kompakt und glänzten mit schnellem Umschalten. TS-Spielertrainer Cornelius John feierte nach langer Verletzungspause ein prima Comeback und setzte mit toller Abwehrarbeit und mehreren verwandelten Siebenmetern Impulse.

Beim Spielstand von 22:13 (40.) für die Gäste war die Partie bereits entschieden. Die Bamberger mühten sich und nutzten ein paar Ballverluste der TSL zu guten Angriffen. Meistens scheiterten die HC-Angreifer allerdings an den bestens reagierenden TSL-Schlussmännern.

Im letzten Drittel ließen es die Gäste etwas lockerer angehen und erlaubten ihrem Gegner noch den ein oder anderen Torerfolg. Die starke kollektive Leistung der TS Lichtenfels wurde trotzdem mit dem 34:23-Kantersieg auf fremdem Boden honoriert. gü



Die Statistik

HC Bamberg: Kropf, Görtler - Hornberger (6/3), Kröner (2), Zahnleiter (2), Gipser (2), Knorr, Ma. Grasser (1), Hemmer (1), Kemmer (1), Xylander (1), Mi. Grasser (1), Pfister (1), Kraus (2) / TS Lichtenfels: Renner, Mi. Macheleid - Geuer (4), M. Rödel (3), Will (1), Schulze (5), Ma. Macheleid (3), Tremel (9), Mahler (4), Söllner, John (5/4) / SR: Mirwald, Wisokoljan