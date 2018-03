TS Lichtenfels sinnt auf Revanche

Die Bezirksliga-Saison der Männer geht in die Endphase. Am Samstag (16 Uhr) möchte sich das Team der Spielertrainer Cornelius John und Philipp Rödel für die Niederlage aus der Vorrunde revanchieren.

Die zwei unerwartet gewonnenen Punkte beim HC Bamberg II vor Wochenfrist haben den Lichtenfelsern etwas den Druck für die letzten Saisonspiele genommen. Die Liga bleibt allerdings eng. Von Platz 2 bis 8 ist rechnerisch noch jede Endplatzierung für die derzeit auf Platz 4 rangierenden Korbstädter möglich. "Daher", so Cornelius John, "wollen wir zumindest die zwei restlichen Heimpartien siegreich gestalten und die Spielrunde in der oberen Tabellenhälfte beenden".



Bayreuther unter Druck

Die Bayreuther "Dritte" (7. Rang) muss noch zwei von vier möglichen Punkten einspielen, um nicht noch in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Dementsprechend mutig und angriffslustig werden die Wagnerstädter in Lichtenfels antreten. Fraglich ist, welches Personal die Gäste aufbieten können. Möglich ist eine Rumpftruppe ebenso wie ein mit ehemals höherklassig spielenden Akteuren verstärktes Team.

Im Hinspiel in Bayreuth hat die Turnerschaft ihre schlechteste Saisonleistung gezeigt und verdient verloren (26:29). Diese Scharte soll am Samstag ausgewetzt werden. Trainer John, der aufgrund von Kniebeschwerden nicht spielt, kann dazu wieder auf Philipp Rödel und Ferdinand Brunner sowie auf Joris Rießner, der seinen Auslandsaufenthalt beendet hat, zurückgreifen.



Reserve erwartet Kulmbacher

Im Anschluss (18 Uhr) bestreitet die TSL-Reserve ebenfalls ihr vorletztes Spiel im eigenen Haus. Zu Gast ist die SG Kasendorf-Kulmbach, gegen die sich die Lichtenfelser Chancen ausrechnen dürfen. gü