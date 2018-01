TS Lichtenfels: "Mit einer Leistung wie gegen Pegnitz werden wir nichts holen"

In der noch jungen Spielrunde der Handball-Bezirksliga müssen die Handballmänner der TS Lichtenfels dieses Wochenende auf fremdem Boden ihr Bestes geben. Die Fahrt führt am Sonntag nach Hof, wo ab 16 Uhr der dortige TSV auf die Korbstädter von Philipp Rödel und Cornelius John wartet.



Bezirksliga Herren

TSV Hof - TS Lichtenfels

4:2 Zähler haben die Lichtenfelser nach drei Spieltagen auf dem Konto. Wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber der punktgleichen TS Coburg und des TV Münchberg II bedeutet dies aktuell den zweiten Tabellenplatz hinter dem Führenden HC Bamberg II (6:0). Insgesamt ist die Rangliste noch verzerrt, sodass die Tatsache, dass der TSV Hof als Siebter auf die TSL trifft, nicht als Prognose für Sonntag herhalten kann. Schließlich hatten die Ostoberfranken mit der TS Coburg und dem TV Münchberg II zwei Top-Teams als Gegner.

Das Trainergespann Rödel/John blickt kritisch auf die gezeigten Leistungen in den bisher absolvierten Partien der neu formierten TSL-Mannschaft: "Gerade vergangene Woche gegen den ASV Pegnitz haben wir gesehen, dass wir in der Entwicklung einfach noch nicht so weit sind, wie wir das gerne hätten", sagte John. Trotz des Sieges gab es doch noch Einiges zu bemängeln: "Wir haben über weite Strecken der Partie überhaupt nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten und dazu zu viele Gegentore kassiert. Mit einer Leistung wie gegen Pegnitz werden wir in Hof nichts holen". John und Rödel fordern für Sonntag, dass ihre Mannschaft im kompletten Abwehrverbund sicher steht.

Das Team des TSV Hof von Trainer Randolf Weyland setzt sich aus vielen jungen Akteuren zusammen, die von einigen Routiniers unterstützt werden. Sven Hannemann ist einer der Erfahrenen, mit dem es für einige TSL-Spieler zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Mitspieler aus der Saison 2012/13 kommt. gü